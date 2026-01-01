A Diun (Docker Image Update Notifier) egy könnyűsúlyú CLI eszköz. Figyeli a Docker képeit, és értesít, amint új verzió jelenik meg a regisztrációs adatbázisban. Támogatja a Docker Hubot, a GitHub Container Registryt, a GitLabot, a Quayt és a privát regisztrációs adatbázisokat. Ellenőrzést végez konfigurálható cron ütemezés szerint, jitterrel a terhelés elosztásához.

A Diun saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy folyamatosan fut a konténerei mellett. Teljes hozzáféréssel rendelkezik a Docker sockethez az automatikus konténerfelismeréshez. Ön irányítja az értesítések útválasztását: Slack, Discord, e-mail, webhookok és egyebek. Mindezt anélkül, hogy kép metaadatokat küldene harmadik féltől származó felügyeleti szolgáltatásoknak.