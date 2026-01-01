Telepítse a Diun-t egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú eszköz, amely figyeli a Docker képeket a frissítések szempontjából és értesítéseket küld az Ön által választott csatornára.
Válasszon VPS csomagot a Diun szolgáltatáshoz
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Erre jó a Diun
A Diun (Docker Image Update Notifier) egy könnyűsúlyú CLI eszköz. Figyeli a Docker képeit, és értesít, amint új verzió jelenik meg a regisztrációs adatbázisban. Támogatja a Docker Hubot, a GitHub Container Registryt, a GitLabot, a Quayt és a privát regisztrációs adatbázisokat. Ellenőrzést végez konfigurálható cron ütemezés szerint, jitterrel a terhelés elosztásához.
A Diun saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy folyamatosan fut a konténerei mellett. Teljes hozzáféréssel rendelkezik a Docker sockethez az automatikus konténerfelismeréshez. Ön irányítja az értesítések útválasztását: Slack, Discord, e-mail, webhookok és egyebek. Mindezt anélkül, hogy kép metaadatokat küldene harmadik féltől származó felügyeleti szolgáltatásoknak.
A Diun főbb funkciói
Automatikus képfelügyelet
Alapértelmezetten felderíti és figyeli az összes futó konténert, így az új telepítések manuális konfiguráció nélkül nyomon követhetők.
Rugalmas értesítések
Támogatja a Slacket, a Discordot, az e-mailt, a webhookokat és más csatornákat, így a frissítési értesítések eljutnak a csapatához, bárhol is dolgozzanak.
Cron-alapú ütemezés
Az ellenőrzések konfigurálható ütemezés szerint futnak, opcionális ingadozással, hogy elkerüljék a regiszterek túlterhelését csúcsidőben.
Több regiszteres támogatás
Működik a Docker Hubbal, GitHubbal, GitLabbal, Quay-jel és privát tárolókkal, lefedve a teljes konténerkép-környezetét.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Diun szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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