Telepítse a LimeSurvey-t egyetlen kattintással.
Professzionális online felmérési platform kérdőívek készítéséhez és adatok gyűjtéséhez.
Válasszon VPS csomagot a LimeSurvey szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LimeSurvey
A LimeSurvey egy vezető nyílt forráskódú felmérési platform, amely lehetővé teszi kutatók, vállalkozások és intézmények számára professzionális online kérdőívek létrehozását. Támogat több mint 80 nyelvet, fejlett elágazási logikát, résztvevő-kezelést és átfogó adatexportálási lehetőségeket, beleértve az SPSS és Excel formátumokat.
Széleskörű kérdéstípusaival, egyedi témázási lehetőségeivel és bővítményarchitektúrájával a LimeSurvey vállalati szintű felmérési képességeket biztosít előfizetési díjak nélkül. Ez a sablon tartalmazza a MariaDB-t a megbízható adattároláshoz, a Redis-t a gyors munkamenet-kezeléshez és a Traefik HTTPS útválasztást a biztonságos felmérés-beküldésekhez.
A LimeSurvey főbb funkciói
Haladó kérdéstípusok
Válasszon 28+ kérdéstípus közül, beleértve a mátrix, rangsoroló, fájlfeltöltő és egyenlet alapú kérdéseket bármilyen felmérési forgatókönyvhöz.
Elágazó logika
Hozzon létre dinamikus felméréseket, amelyek kérdéseket jelenítenek meg vagy rejtenek el korábbi válaszok alapján, egy hatékony kifejezéskezelő segítségével.
Többnyelvű felmérések
Készítsen felméréseket több mint 80 nyelven, automatikus jobbról balra írási támogatással a valóban globális adatgyűjtéshez.
Adatok exportálása és elemzése
Exportálja az eredményeket SPSS, R, Excel és CSV formátumokba beépített statisztikákkal, diagramokkal és kereszt-táblázati eszközökkel.
Résztvevő kezelés
Kövesse nyomon a válaszadókat token alapú hozzáféréssel, küldjön emlékeztetőket, és ellenőrizze a kvótákat a pontos felmérés-adminisztráció érdekében.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LimeSurvey szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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