A LimeSurvey egy vezető nyílt forráskódú felmérési platform, amely lehetővé teszi kutatók, vállalkozások és intézmények számára professzionális online kérdőívek létrehozását. Támogat több mint 80 nyelvet, fejlett elágazási logikát, résztvevő-kezelést és átfogó adatexportálási lehetőségeket, beleértve az SPSS és Excel formátumokat.

Széleskörű kérdéstípusaival, egyedi témázási lehetőségeivel és bővítményarchitektúrájával a LimeSurvey vállalati szintű felmérési képességeket biztosít előfizetési díjak nélkül. Ez a sablon tartalmazza a MariaDB-t a megbízható adattároláshoz, a Redis-t a gyors munkamenet-kezeléshez és a Traefik HTTPS útválasztást a biztonságos felmérés-beküldésekhez.