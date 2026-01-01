A Restreamer egy nyílt forráskódú élő közvetítés szerver, amelyet a datarhei fejlesztett ki. Vállalati szintű streaming képességeket biztosít egy hozzáférhető webes felületen keresztül. Videót fogad webkamerákról, IP kamerákról és élő adásokról. Konvertál RTMP, HLS, SRT és WebRTC protokollok között. Egyidejűleg több platformra is továbbít, például YouTube-ra, Twitch-re, Facebook Live-ra, vagy bármilyen egyedi RTMP célállomásra. Mindezt egyetlen forrásból teszi.

A Restreamer saját üzemeltetése megszünteti a kereskedelmi multi-streaming szolgáltatások havi díjait. Emellett teljesen távol tartja a videókat harmadik féltől származó platformoktól. Ez fontos a bizalmas adások, például belső képzések, privát események vagy megjelenés előtti bejelentések esetén. A dedikált VPS sávszélesség stabil bitrátát és konzisztens stream minőséget biztosít, amit a megosztott tárhely környezetek nem tudnak garantálni.