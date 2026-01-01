Telepítse a Restreamert egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú élő közvetítés szerver, amely bármilyen forrásból fogad videót, és egyidejűleg továbbítja YouTube-ra, Twitch-re és egyedi RTMP végpontokra.
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Erre jó a Restreamer
A Restreamer egy nyílt forráskódú élő közvetítés szerver, amelyet a datarhei fejlesztett ki. Vállalati szintű streaming képességeket biztosít egy hozzáférhető webes felületen keresztül. Videót fogad webkamerákról, IP kamerákról és élő adásokról. Konvertál RTMP, HLS, SRT és WebRTC protokollok között. Egyidejűleg több platformra is továbbít, például YouTube-ra, Twitch-re, Facebook Live-ra, vagy bármilyen egyedi RTMP célállomásra. Mindezt egyetlen forrásból teszi.
A Restreamer saját üzemeltetése megszünteti a kereskedelmi multi-streaming szolgáltatások havi díjait. Emellett teljesen távol tartja a videókat harmadik féltől származó platformoktól. Ez fontos a bizalmas adások, például belső képzések, privát események vagy megjelenés előtti bejelentések esetén. A dedikált VPS sávszélesség stabil bitrátát és konzisztens stream minőséget biztosít, amit a megosztott tárhely környezetek nem tudnak garantálni.
A Restreamer főbb funkciói
Többplatformos streaming
Egyetlen videóforrást küldhet YouTube-ra, Twitch-re, Facebook Live-ra és egyedi RTMP végpontokra egyszerre, anélkül, hogy több encoder példányt futtatna.
Protokoll konverzió
Fogadja az RTMP, SRT vagy más betáplálási formátumokat, és HLS, WebRTC vagy RTMP kimenetet biztosít, így bármely nézői eszköz vagy platform fogadhatja a streamet.
Automatikus újracsatlakozás
Kézi beavatkozás nélkül kezeli a hálózatkimaradásokat és a forrásmegszakításokat, biztosítva a sugárzások folyamatosságát átmeneti hibák esetén.
Webalapú kezelés
Források, célhelyek és kódolási beállítások konfigurálása böngészőfelületen keresztül, parancssori ismeretek vagy bonyolult streaming szoftver beállítása nélkül.
Stream felvétel
Élő adások archiválása közvetlenül állandó tárhelyre utólagos visszajátszáshoz, megfelelőségi megőrzéshez vagy tartalom újrahasznosításához extra szolgáltatások nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Restreamer szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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