Telepítse Spotify alkalmazását egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű Spotify hallgatási statisztikák irányítópultja gazdag diagramokkal, előzményekkel és részletes elemzésekkel.
Válasszon VPS csomagot a Your Spotify szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Your Spotify
A Your Spotify egy saját üzemeltetésű analitikai irányítópult, amely nyomon követi a teljes Spotify hallgatási előzményeit, és gazdag diagramokon keresztül vizualizálja: legjobb előadók és számok az idő múlásával, hallgatási idő naponta és óránként, műfaji eloszlások, album rotációk, és történelmi trendek az évek során. A Spotify Wrapped évente csak egyszer jelenik meg. Ezzel szemben a Your Spotify igény szerint nyújt mélyreható betekintést, bármely választott időtartamra.
A Your Spotify saját üzemeltetése egy VPS-en minden lejátszást, kedvelést és átugrást egy általad ellenőrzött adatbázisban tárol. A Spotify saját adatexportjai 50 legutóbbi számra korlátozódnak. A Your Spotify viszont folyamatosan lekérdezi az API-t. Így egy teljes személyes hallgatási archívumot épít. Ez addig növekszik, amíg az alkalmazás fut.
A Your Spotify főbb funkciói
Folyamatos előzményrögzítés
Néhány másodpercenként lekérdezi a Spotify API-t, rögzítve minden lejátszást, a kihagyott számokat és a részleges meghallgatásokat is. Ez messze túlmutat azon, amit a Spotify exportál.
Legjobb előadók, számok és albumok
A konfigurálható időtartományok megmutatják a leggyakrabban lejátszott tartalmaidat lejátszási szám, hallgatási idő vagy első felfedezések szerint.
Hallgatási minták és trendek
Hőtérképek és diagramok jelenítik meg, hogy mikor hallgatja a legtöbbet — a napszakot, a hét napját, a havi trendeket és az éves összehasonlításokat.
Műfaj- és hangulatelemzés
Összesíti a Spotify zeneszámainak hangjellemzőit és műfaji címkéit olyan diagramokba, amelyek megmutatják, hogyan változik az ízlése az idő múlásával.
Többfelhasználós irányítópultok
Minden felhasználó a saját Spotify fiókját csatlakoztatja OAuth-on keresztül, hogy a háztartások külön-külön nyomon követhessék a zenehallgatásukat egy szerveren.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Your Spotify szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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