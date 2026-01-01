A Your Spotify egy saját üzemeltetésű analitikai irányítópult, amely nyomon követi a teljes Spotify hallgatási előzményeit, és gazdag diagramokon keresztül vizualizálja: legjobb előadók és számok az idő múlásával, hallgatási idő naponta és óránként, műfaji eloszlások, album rotációk, és történelmi trendek az évek során. A Spotify Wrapped évente csak egyszer jelenik meg. Ezzel szemben a Your Spotify igény szerint nyújt mélyreható betekintést, bármely választott időtartamra.

A Your Spotify saját üzemeltetése egy VPS-en minden lejátszást, kedvelést és átugrást egy általad ellenőrzött adatbázisban tárol. A Spotify saját adatexportjai 50 legutóbbi számra korlátozódnak. A Your Spotify viszont folyamatosan lekérdezi az API-t. Így egy teljes személyes hallgatási archívumot épít. Ez addig növekszik, amíg az alkalmazás fut.