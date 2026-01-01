Telepítse a Plausible Analytics-et egyetlen kattintással.
Könnyű, sütimentes webanalitikai platform, amely teljes mértékben GDPR-kompatibilis és minden látogatói adatot a saját szerverén tárol.
Válasszon VPS csomagot a Plausible Analytics szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Plausible Analytics
A Plausible Analytics egy nyílt forráskódú, adatvédelem-központú alternatíva a Google Analyticshez. Sütik, személyes adatok gyűjtése és hozzájárulási bannerek nélkül követi a weboldal-metrikákat. A követőkódja kevesebb mint 1 KB. Ezért gyakorlatilag nincs hatással az oldalbetöltési időkre. Tiszta műszerfalat biztosít az összes szükséges forgalmi betekintéssel.
A Plausible saját üzemeltetése a VPS-en minden oldalmegtekintést és eseményrekordot az infrastruktúráján tart, harmadik fél hozzáférése nélkül. Ez a sablon párosítja a Plausible alkalmazást a PostgreSQL-lel a metaadatokhoz és a ClickHouse-zal a nagy teljesítményű analitikai lekérdezésekhez. Ezáltal egy teljes, éles környezetre kész beállítást biztosít, amely korlátlan ideig megőrzi az adatokat fix infrastruktúra-költséggel.
A Plausible Analytics főbb funkciói
Sütimentes nyomkövetés
Forgalmat mér sütik vagy állandó azonosítók nélkül, így nincs szükség hozzájárulási sávra, és alapértelmezés szerint megfelel a GDPR-nak és a CCPA-nak.
1 KB alatti szkript
A követőkód kisebb, mint a legtöbb kép, nem okoz mérhető késedelmet az oldalbetöltésben, miközben továbbra is rögzíti az összes alapvető metrikát.
Valós idejű irányítópult
Egyetlen, könnyen áttekinthető irányítópulton láthatja az élő látogatószámokat, a korábbi trendeket, a forgalmi forrásokat és a legnépszerűbb oldalakat.
Cél- és eseménykövetés
Kövesse nyomon az egyéni konverziókat és eseményeket – űrlapbeküldéseket, gombkattintásokat és kimenő linkeket – anélkül, hogy bonyolult analitikai kódot kellene írnia.
ClickHouse elemző motor
A ClickHouse oszlopos tárolója gyors lekérdezéseket tesz lehetővé oldalmegtekintések millióin keresztül, így a műszerfalak azonnal betöltődnek, még nagy forgalmú webhelyeken is.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Plausible Analytics szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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