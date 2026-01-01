A Plausible Analytics egy nyílt forráskódú, adatvédelem-központú alternatíva a Google Analyticshez. Sütik, személyes adatok gyűjtése és hozzájárulási bannerek nélkül követi a weboldal-metrikákat. A követőkódja kevesebb mint 1 KB. Ezért gyakorlatilag nincs hatással az oldalbetöltési időkre. Tiszta műszerfalat biztosít az összes szükséges forgalmi betekintéssel.

A Plausible saját üzemeltetése a VPS-en minden oldalmegtekintést és eseményrekordot az infrastruktúráján tart, harmadik fél hozzáférése nélkül. Ez a sablon párosítja a Plausible alkalmazást a PostgreSQL-lel a metaadatokhoz és a ClickHouse-zal a nagy teljesítményű analitikai lekérdezésekhez. Ezáltal egy teljes, éles környezetre kész beállítást biztosít, amely korlátlan ideig megőrzi az adatokat fix infrastruktúra-költséggel.