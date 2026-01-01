Akár 69% kedvezmény a Plausible Analytics szolgáltatásra

Telepítse a Plausible Analytics-et egyetlen kattintással.

Könnyű, sütimentes webanalitikai platform, amely teljes mértékben GDPR-kompatibilis és minden látogatói adatot a saját szerverén tárol.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Plausible Analytics-et egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Plausible Analytics szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Plausible Analytics

A Plausible Analytics egy nyílt forráskódú, adatvédelem-központú alternatíva a Google Analyticshez. Sütik, személyes adatok gyűjtése és hozzájárulási bannerek nélkül követi a weboldal-metrikákat. A követőkódja kevesebb mint 1 KB. Ezért gyakorlatilag nincs hatással az oldalbetöltési időkre. Tiszta műszerfalat biztosít az összes szükséges forgalmi betekintéssel.

A Plausible saját üzemeltetése a VPS-en minden oldalmegtekintést és eseményrekordot az infrastruktúráján tart, harmadik fél hozzáférése nélkül. Ez a sablon párosítja a Plausible alkalmazást a PostgreSQL-lel a metaadatokhoz és a ClickHouse-zal a nagy teljesítményű analitikai lekérdezésekhez. Ezáltal egy teljes, éles környezetre kész beállítást biztosít, amely korlátlan ideig megőrzi az adatokat fix infrastruktúra-költséggel.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Plausible Analytics főbb funkciói

Sütimentes nyomkövetés

Forgalmat mér sütik vagy állandó azonosítók nélkül, így nincs szükség hozzájárulási sávra, és alapértelmezés szerint megfelel a GDPR-nak és a CCPA-nak.

1 KB alatti szkript

A követőkód kisebb, mint a legtöbb kép, nem okoz mérhető késedelmet az oldalbetöltésben, miközben továbbra is rögzíti az összes alapvető metrikát.

Valós idejű irányítópult

Egyetlen, könnyen áttekinthető irányítópulton láthatja az élő látogatószámokat, a korábbi trendeket, a forgalmi forrásokat és a legnépszerűbb oldalakat.

Cél- és eseménykövetés

Kövesse nyomon az egyéni konverziókat és eseményeket – űrlapbeküldéseket, gombkattintásokat és kimenő linkeket – anélkül, hogy bonyolult analitikai kódot kellene írnia.

ClickHouse elemző motor

A ClickHouse oszlopos tárolója gyors lekérdezéseket tesz lehetővé oldalmegtekintések millióin keresztül, így a műszerfalak azonnal betöltődnek, még nagy forgalmú webhelyeken is.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Plausible Analytics szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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