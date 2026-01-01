Telepítse a PatchMon-t egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett Linux javításkezelő és flottamonitorozó platform, beépített böngészőben futó SSH terminállal és megfelelőségi vizsgálattal.
Válasszon VPS csomagot a PatchMon szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a PatchMon
A PatchMon egy nyílt forráskódú Linux patch-kezelő és flottafelügyeleti platform. Egyetlen irányítópultot biztosít a rendszergazdáknak az összes felügyelt Linux gazdagépen lévő javítások nyomon követésére, jóváhagyására és telepítésére. Valós idejű csomagállapot-áttekintést, vezérelt javításokat jóváhagyási munkafolyamatokkal, OpenSCAP és CIS megfelelőségi vizsgálatot, valamint Docker Bench biztonsági auditálást kínál. Emellett egy böngészőben futó SSH terminált is biztosít, amelyet az Apache Guacamole működtet. Mindezt anélkül teszi, hogy bármilyen SSH kliensre szükség lenne a felügyeleti gépen.
A kereskedelmi patch-kezelő megoldásokkal ellentétben, amelyek csomópontonkénti díjat számítanak fel, a PatchMon ingyenesen üzemeltethető saját szerveren. Egy könnyűsúlyú ügynökön keresztül kapcsolódik a felügyelt gazdagépekhez. Minden javítási előzmény, megfelelőségi jelentés és gazdagép-leltár a saját infrastruktúráján marad, anélkül, hogy bármilyen adatot küldene külső szolgáltatásoknak.
A PatchMon főbb funkciói
Flottaszintű javításorkesztráció
Tekintse át a függőben lévő frissítéseket a teljes Linux flottáján, hagyja jóvá a javítócsomagokat, és telepítse őket ütemezési és visszaállítási vezérlőkkel egyetlen irányítópultról.
Böngészőbeli SSH terminál
Hozzáférés bármely felügyelt gazdagéphez közvetlenül a böngészőből egy Apache Guacamole-alapú terminálon keresztül — nincs szükség SSH kliens telepítésére vagy porttovábbításra.
Megfelelőségvizsgálat
Futtasson OpenSCAP, CIS benchmark és Docker Bench biztonsági vizsgálatokat felügyelt gazdagépeken és kövesse nyomon a megfelelőségi állapotot idővel, külön eszközök nélkül.
Valós idejű csomagállapot
Láthatja, mely csomagok elavultak, sebezhetőek vagy hiányoznak minden felügyelt gazdagépen valós időben, súlyossági jelzőkkel és CVE hivatkozásokkal.
Javítási jóváhagyási munkafolyamatok
Kifejezett jóváhagyást igényel a javítások éles szerverekre történő telepítése, auditnaplókkal, amelyek rögzítik, hogy ki mit és mikor hagyott jóvá.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PatchMon szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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