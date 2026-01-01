A PatchMon egy nyílt forráskódú Linux patch-kezelő és flottafelügyeleti platform. Egyetlen irányítópultot biztosít a rendszergazdáknak az összes felügyelt Linux gazdagépen lévő javítások nyomon követésére, jóváhagyására és telepítésére. Valós idejű csomagállapot-áttekintést, vezérelt javításokat jóváhagyási munkafolyamatokkal, OpenSCAP és CIS megfelelőségi vizsgálatot, valamint Docker Bench biztonsági auditálást kínál. Emellett egy böngészőben futó SSH terminált is biztosít, amelyet az Apache Guacamole működtet. Mindezt anélkül teszi, hogy bármilyen SSH kliensre szükség lenne a felügyeleti gépen.

A kereskedelmi patch-kezelő megoldásokkal ellentétben, amelyek csomópontonkénti díjat számítanak fel, a PatchMon ingyenesen üzemeltethető saját szerveren. Egy könnyűsúlyú ügynökön keresztül kapcsolódik a felügyelt gazdagépekhez. Minden javítási előzmény, megfelelőségi jelentés és gazdagép-leltár a saját infrastruktúráján marad, anélkül, hogy bármilyen adatot küldene külső szolgáltatásoknak.