Telepítse a CVAT-ot egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú webes eszköz képek és videók nagyméretű annotálására computer vision csapatok számára.
Válasszon VPS csomagot a CVAT szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a CVAT
A CVAT (Computer Vision Annotation Tool) egy böngészőalapú annotációs platform, melyet képek, videók és 3D pontfelhők címkézésére terveztek. Ezeket számítógépes látásmodellek képzéséhez használják.
Az általános célú címkéző alkalmazásoktól eltérően a CVAT minden funkciója az ML mérnökök munkafolyamatához igazodik. Ez magában foglalja a kulcskép-interpolációt videókhoz, a félautomata szegmentálást és a modellalapú előcímkézést. Emellett felülvizsgálati és minőségbiztosítási folyamatokat is kínál elosztott annotátor csapatok számára.
A CVAT saját VPS-en történő üzemeltetése a képzési adatkészleteket, a nyers képeket és a projekt metaadatait az infrastruktúrán belül tartja. Így nem kell érzékeny adatokat feltölteni egy harmadik féltől származó SaaS-be.
Eredetileg az Intel fejlesztette, most pedig a CVAT.ai tartja karban. Világszerte több ezer számítógépes látással foglalkozó csapat címkézési folyamatait támogatja.
A CVAT főbb funkciói
Kép- és videócímkézés
Határoló dobozok, sokszögek, vonalláncok, kulcspontok, téglatestek és szemantikus maszkok állóképeken és videósorozatokon egyaránt, kulcskocka-interpolációval.
AI-támogatott annotáció
Interaktív szegmentálás, modell-alapú előcímkézés és nyomkövető támogatás csökkenti a kézi kattintások számát az észlelési és SAM-típusú modellek soron belüli futtatásával.
Csapatmunka-folyamatok
Projekt-, feladat- és munkahierarchia annotátor, felülvizsgáló és vezetői szerepkörökkel, valamint minőségellenőrzési jelentésekkel az elosztott címkéző csapatok számára.
Nyílt adatkészlet formátumok
Importálás és exportálás COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images, és egy tucat más adathalmaz-formátumot azonnal.
Minőség és konszenzus
A beépített minőségi jelentések, az alapigazság összehasonlítás és a konszenzusos feladatok még azelőtt észlelik az annotációs eltolódást, mielőtt a rossz címkék elérnék a modell betanítását.
REST API és SDK
A teljes REST API és a hivatalos Python SDK, valamint a CLI lehetővé teszi a CVAT integrálását a meglévő MLOps pipeline-okba és az adathalmaz-műveletek automatizálását.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a CVAT szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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