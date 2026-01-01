A CVAT (Computer Vision Annotation Tool) egy böngészőalapú annotációs platform, melyet képek, videók és 3D pontfelhők címkézésére terveztek. Ezeket számítógépes látásmodellek képzéséhez használják.

Az általános célú címkéző alkalmazásoktól eltérően a CVAT minden funkciója az ML mérnökök munkafolyamatához igazodik. Ez magában foglalja a kulcskép-interpolációt videókhoz, a félautomata szegmentálást és a modellalapú előcímkézést. Emellett felülvizsgálati és minőségbiztosítási folyamatokat is kínál elosztott annotátor csapatok számára.

A CVAT saját VPS-en történő üzemeltetése a képzési adatkészleteket, a nyers képeket és a projekt metaadatait az infrastruktúrán belül tartja. Így nem kell érzékeny adatokat feltölteni egy harmadik féltől származó SaaS-be.

Eredetileg az Intel fejlesztette, most pedig a CVAT.ai tartja karban. Világszerte több ezer számítógépes látással foglalkozó csapat címkézési folyamatait támogatja.