Deploy HeyForm in one click installation.
Nyílt forráskódú, beszélgetés alapú űrlapkészítő felmérésekhez, kvízekhez és szavazásokhoz.
Válasszon VPS csomagot a HeyForm szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a HeyForm
A HeyForm egy modern, nyílt forráskódú űrlapkészítő, amely vonzó, beszélgetésalapú felületeket hoz létre, ahol a kérdések egyenként jelennek meg. Ez a megközelítés jelentősen magasabb kitöltési arányt eredményez a hagyományos űrlapkészítőkhöz képest, így ideális felmérésekhez, kérdőívekhez, kvízekhez és leadgyűjtő űrlapokhoz.
A HeyForm több mint 40 beviteli típussal, feltételes logikával, egyedi témákkal és beépített analitikával rendelkezik. Ez egy hatékony, no-code platformot biztosít az adatgyűjtéshez, miközben minden beküldött adat az Ön ellenőrzése alatt marad. Ez a sablon tartalmazza a MongoDB-t az űrlaptároláshoz, a KeyDB-t a gyorsítótárazáshoz és a Traefik HTTPS útválasztást a biztonságos űrlaphozzáféréshez.
A HeyForm főbb funkciói
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Építsen dinamikus kérdésútvonalakat, amelyek alkalmazkodnak a korábbi válaszokhoz a személyre szabott és releváns adatgyűjtés érdekében.
Fogd és vidd weboldalkészítő
Vizuálisan tervezhet űrlapokat több mint 40 beviteli mezőtípussal, beleértve az értékeléseket, a fájlfeltöltéseket, az aláírásokat és a dátumválasztókat.
Beépített analitika
Kövesse nyomon a válaszmintákat és a kitöltési mutatókat egy integrált analitikai irányítópult segítségével az adatvezérelt űrlapoptimalizálás érdekében.
Egyedi márkaépítés
Alkalmazzon egyedi témákat, színeket és márkajelzést, szervezete arculatával összhangban, minden űrlapon és felmérésben.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a HeyForm szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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