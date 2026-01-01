A HeyForm egy modern, nyílt forráskódú űrlapkészítő, amely vonzó, beszélgetésalapú felületeket hoz létre, ahol a kérdések egyenként jelennek meg. Ez a megközelítés jelentősen magasabb kitöltési arányt eredményez a hagyományos űrlapkészítőkhöz képest, így ideális felmérésekhez, kérdőívekhez, kvízekhez és leadgyűjtő űrlapokhoz.

A HeyForm több mint 40 beviteli típussal, feltételes logikával, egyedi témákkal és beépített analitikával rendelkezik. Ez egy hatékony, no-code platformot biztosít az adatgyűjtéshez, miközben minden beküldött adat az Ön ellenőrzése alatt marad. Ez a sablon tartalmazza a MongoDB-t az űrlaptároláshoz, a KeyDB-t a gyorsítótárazáshoz és a Traefik HTTPS útválasztást a biztonságos űrlaphozzáféréshez.