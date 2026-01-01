Telepítse a Keila-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú hírlevél- és e-mail marketing platform, amely önállóan üzemeltethető alternatívaként készült a Mailchimp, Brevo és Sendinblue számára.
Válasszon VPS csomagot a Keila szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Keila
A Keila egy nyílt forráskódú hírlevél és e-mail marketing platform. Segítségével növelheti, szegmentálhatja és elérheti előfizetői listáját. Nem függ Mailchimp, Brevo vagy más kereskedelmi SaaS-szolgáltatótól. Elixir és Phoenix nyelven készült a magas kézbesíthetőség és párhuzamos átviteli sebesség érdekében. Tiszta drag-and-drop szerkesztőt, automatizált kampányokat, A/B tesztelést, feliratkozói szegmentációt és dupla opt-in megerősítési folyamatokat biztosít. Mindezt saját SMTP szolgáltatója támogatja, így teljes mértékben ellenőrizheti a küldési reputációt és a kapcsolati adatokat.
A Keila saját VPS-en történő üzemeltetése hírleveleknek, független kiadóknak és kisvállalkozásoknak korlátlan számú feliratkozót és korlátlan számú küldést biztosít. Anélkül, hogy az egy kontaktra jutó ár fájdalmasan növekedne néhány ezer olvasó felett. Csatlakoztasson bármilyen SMTP szolgáltatót – SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, saját postfix – és birtokolja minden feliratkozói kapcsolatát.
A Keila főbb funkciói
Drag-and-drop szerkesztő
A vizuális hírlevél-szerkesztő újrafelhasználható blokkokkal, képfeltöltéssel és élő előnézettel megközelíthetővé teszi a kampányok tervezését nem fejlesztők számára.
Előfizetői szegmentálás
Határozzon meg szegmenseket előfizetési címkék, egyéni mezők vagy tevékenységi minták alapján, majd küldjön célzott kampányokat specifikus közönségszegmenseknek.
Dupla feliratkozás megerősítése
A beépített megerősítési folyamat alapértelmezetten érvényesíti a kettős feliratkozást, védi a feladó hírnevét és biztosítja a CAN-SPAM és GDPR megfelelőséget.
Használja saját SMTP-jét
Csatlakoztasson bármilyen SMTP szolgáltatót — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, vagy saját postfix szolgáltatását — és birtokolja a kézbesíthetőséget és a feladó hírnevét.
Megnyitási és kattintási analitika
A kampányonkénti megnyitási és kattintási nyomon követés, a leiratkozási arányok és a visszapattanási jelentések segítenek idővel finomítani a tárgysorokat és a tartalmat.
API és webhookok
A teljes REST API és webhook integráció lehetővé teszi az előfizetők automatikus szinkronizálását külső CRM-ekből, e-kereskedelmi rendszerekből vagy feliratkozási űrlapokról.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Keila szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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