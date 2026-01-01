A Keila egy nyílt forráskódú hírlevél és e-mail marketing platform. Segítségével növelheti, szegmentálhatja és elérheti előfizetői listáját. Nem függ Mailchimp, Brevo vagy más kereskedelmi SaaS-szolgáltatótól. Elixir és Phoenix nyelven készült a magas kézbesíthetőség és párhuzamos átviteli sebesség érdekében. Tiszta drag-and-drop szerkesztőt, automatizált kampányokat, A/B tesztelést, feliratkozói szegmentációt és dupla opt-in megerősítési folyamatokat biztosít. Mindezt saját SMTP szolgáltatója támogatja, így teljes mértékben ellenőrizheti a küldési reputációt és a kapcsolati adatokat.

A Keila saját VPS-en történő üzemeltetése hírleveleknek, független kiadóknak és kisvállalkozásoknak korlátlan számú feliratkozót és korlátlan számú küldést biztosít. Anélkül, hogy az egy kontaktra jutó ár fájdalmasan növekedne néhány ezer olvasó felett. Csatlakoztasson bármilyen SMTP szolgáltatót – SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, saját postfix – és birtokolja minden feliratkozói kapcsolatát.