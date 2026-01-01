A Tianji egy nyílt forráskódú, átfogó elemzőközpont, mely egy felületen egyesíti a webanalitikát, üzemidő- és szerverstátusz-figyelést. Ahelyett, hogy minden feladathoz külön eszközöket kezelne, a Tianji segítségével nyomon követheti a látogatói metrikákat. Figyelemmel kísérheti szolgáltatásai elérhetőségét, és jelentést készíthet szerverei állapotáról. Mindezt egyetlen irányítópultról teheti meg, egységes értesítési rendszerrel.

Csapatok és egyéni felhasználók számára egyaránt készült, a Tianji támogatja a többfelhasználós hozzáférést szerepkör alapú jogosultságokkal. Alapértelmezetten korlátozza az új regisztrációkat, így csak a meghívott felhasználók csatlakozhatnak. Egy integrált OpenAPI programozott hozzáférést biztosít minden adathoz. A saját üzemeltetés az analitikai és felügyeleti adatait a saját infrastruktúráján tartja, távol a harmadik féltől származó platformoktól.