Telepítse a Tianji-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, minden az egyben elemzési központ, amely egyetlen irányítópulton egyesíti a weboldal-analitikát, az üzemidő-figyelést és a szerverstátusz-követést.
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Erre jó a Tianji
A Tianji egy nyílt forráskódú, átfogó elemzőközpont, mely egy felületen egyesíti a webanalitikát, üzemidő- és szerverstátusz-figyelést. Ahelyett, hogy minden feladathoz külön eszközöket kezelne, a Tianji segítségével nyomon követheti a látogatói metrikákat. Figyelemmel kísérheti szolgáltatásai elérhetőségét, és jelentést készíthet szerverei állapotáról. Mindezt egyetlen irányítópultról teheti meg, egységes értesítési rendszerrel.
Csapatok és egyéni felhasználók számára egyaránt készült, a Tianji támogatja a többfelhasználós hozzáférést szerepkör alapú jogosultságokkal. Alapértelmezetten korlátozza az új regisztrációkat, így csak a meghívott felhasználók csatlakozhatnak. Egy integrált OpenAPI programozott hozzáférést biztosít minden adathoz. A saját üzemeltetés az analitikai és felügyeleti adatait a saját infrastruktúráján tartja, távol a harmadik féltől származó platformoktól.
A Tianji főbb funkciói
Weboldal analitika
Kövesse nyomon az oldalmegtekintéseket, egyedi látogatókat, hivatkozási forrásokat és az UTM paramétereket anélkül, hogy a Google Analyticsre támaszkodna, vagy adatokat küldene harmadik feleknek.
Üzemidő-felügyelet
Folyamatosan ellenőrizze, hogy webhelyei és API-jai elérhetők-e, és azonnal értesítést kapjon, amikor egy szolgáltatás leáll.
Szerver állapot követése
Telepítse a könnyű Tianji reportert bármely szerverre, hogy továbbítsa a CPU, memória, lemez és hálózati metrikákat vissza az irányítópultjára.
Okos értesítések
A leállásokra és szerverproblémákra vonatkozó riasztásokat egyetlen konfigurációból irányítsa a Telegramra, Slackre, e-mailre, webhookokra és más csatornákra.
OpenAPI hozzáférés
A teljesen dokumentált REST API lehetővé teszi az analitikai és felügyeleti adatok programozott lekérdezését egyedi irányítópultokhoz vagy integrációkhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Tianji szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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