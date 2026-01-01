A Readur egy dokumentumkezelő platform, amely OCR technológiát használ a papíralapú dokumentumok, szkennelt fájlok és képek kereshető digitális archívummá alakítására.

PDF-eket, képeket és Office fájlokat fogad drag-and-drop feltöltéssel vagy automatikus figyelőmappán keresztül. Szöveget von ki az eredeti fájlok módosítása nélkül, és mindent indexel a PostgreSQL-ben a gyors teljes szöveges keresés érdekében.

A Readur saját üzemeltetése az érzékeny dokumentumokat – jogi iratokat, orvosi aktákat, pénzügyi bizonylatokat – az Ön kizárólagos ellenőrzése alatt tartja. Így nem kell feltöltenie harmadik féltől származó OCR szolgáltatásokba, amelyek másolatokat őrizhetnek meg vagy megoszthatják a tartalmat. A token alapú hitelesítés és a konfigurálható OCR beállítások részletes ellenőrzést nyújtanak a feldolgozási párhuzamosság, a nyelvi felismerés és a fájltípus-korlátozások felett.