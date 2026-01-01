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Dokumentumkezelő rendszer, amely OCR-t használ a beolvasott fájlok és képek teljesen kereshető archívumokká alakítására.
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Erre jó a Readur
A Readur egy dokumentumkezelő platform, amely OCR technológiát használ a papíralapú dokumentumok, szkennelt fájlok és képek kereshető digitális archívummá alakítására.
PDF-eket, képeket és Office fájlokat fogad drag-and-drop feltöltéssel vagy automatikus figyelőmappán keresztül. Szöveget von ki az eredeti fájlok módosítása nélkül, és mindent indexel a PostgreSQL-ben a gyors teljes szöveges keresés érdekében.
A Readur saját üzemeltetése az érzékeny dokumentumokat – jogi iratokat, orvosi aktákat, pénzügyi bizonylatokat – az Ön kizárólagos ellenőrzése alatt tartja. Így nem kell feltöltenie harmadik féltől származó OCR szolgáltatásokba, amelyek másolatokat őrizhetnek meg vagy megoszthatják a tartalmat. A token alapú hitelesítés és a konfigurálható OCR beállítások részletes ellenőrzést nyújtanak a feldolgozási párhuzamosság, a nyelvi felismerés és a fájltípus-korlátozások felett.
A Readur főbb funkciói
OCR szövegkivonás
Automatikusan kinyeri a szöveget a beolvasott PDF-ekből és képekből, így minden dokumentum kereshetővé válik kézi átírás nélkül.
Figyelt mappa automatizálás
Húzza a fájlokat egy megfigyelt mappába, és a Readur automatikusan feldolgozza és indexeli azokat, ezzel kiküszöbölve az ismétlődő feltöltési lépéseket a tömeges beolvasáshoz.
Teljes szöveges keresés
A PostgreSQL alapú teljes szöveges keresés azonnal visszaadja a releváns dokumentumokat a teljes archívumában, beépített szűréssel és rangsorolással.
Roncsolásmentes feldolgozás
Eredeti fájlok pontosan úgy megmaradnak, ahogy feltöltésre kerültek — az OCR szöveg külön tárolódik, így a forrásdokumentumok bitről bitre azonosak maradnak.
Többformátumú támogatás
Kezeli a PDF-eket, gyakori képformátumokat, egyszerű szöveget, RTF-et és Office dokumentumokat egyetlen egységes archívumban, formátumspecifikus munkafolyamatok nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Readur szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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