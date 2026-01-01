A Zensical egy modern dokumentációs platform, amelyet a Material for MkDocs mögött álló csapat hozott létre. Fényes, kereshető dokumentációs weboldalakat hoz létre Markdown forrásfájlokból. Ezeket beépített élő előnézeti szerverrel szolgálja ki, így a dokumentumok változásai azonnal láthatók a böngészőben. Támogatja saját natív zensical.toml formátumát és a meglévő mkdocs.yml konfigurációs fájlokat is, ami egyszerűvé teszi az MkDocs-ról való migrációt.

A Zensical saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a dokumentációja az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán él. Nincs oldalankénti díj, olvasókövetés, és nem függ harmadik féltől származó dokumentáció-tárhelyszolgáltatótól. Az első futtatáskor automatikusan létrejön egy kezdő projekt, így azonnal elkezdheti az írást.