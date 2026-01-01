Telepítse a Zensicalt egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű dokumentációs platform, amely gyönyörű, Markdown-alapú projektdokumentációkat hoz létre és szolgál ki élő előnézettel.
Válasszon VPS csomagot a Zensical szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Zensical
A Zensical egy modern dokumentációs platform, amelyet a Material for MkDocs mögött álló csapat hozott létre. Fényes, kereshető dokumentációs weboldalakat hoz létre Markdown forrásfájlokból. Ezeket beépített élő előnézeti szerverrel szolgálja ki, így a dokumentumok változásai azonnal láthatók a böngészőben. Támogatja saját natív
zensical.toml formátumát és a meglévő
mkdocs.yml konfigurációs fájlokat is, ami egyszerűvé teszi az MkDocs-ról való migrációt.
A Zensical saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a dokumentációja az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán él. Nincs oldalankénti díj, olvasókövetés, és nem függ harmadik féltől származó dokumentáció-tárhelyszolgáltatótól. Az első futtatáskor automatikusan létrejön egy kezdő projekt, így azonnal elkezdheti az írást.
A Zensical főbb funkciói
Markdown-alapú szerkesztés
Írjon dokumentációt egyszerű Markdown fájlokban, és jelenítse meg azokat polírozott, teljesen navigálható dokumentációs weboldalként.
Élő előnézet szerver
A beépített fejlesztői szerver újratölti a dokumentációt a böngészőben, amint a forrásfájlok mentésre kerülnek, így a szerkesztés gyors és azonnali.
Teljes szöveges keresés
A beépített kliensoldali keresés indexeli az összes dokumentációs oldalt, így az olvasók azonnal megtalálhatják a tartalmat bármilyen szerveroldali infrastruktúra nélkül.
MkDocs Kompatibilitás
Beolvassa a meglévő
mkdocs.yml konfigurációs fájlokat, lehetővé téve a csapatoknak, hogy migráljanak az MkDocs-ról anélkül, hogy újraírnák a konfigurációjukat.
Többnyelvű támogatás
Teljes nemzetköziesítés több mint 60 nyelven a dokumentációhoz, amely globális közönséget szolgál ki anyanyelvükön.
Kezdő projekt első futtatáskor
Automatikusan inicializál egy mintadokumentációs projektet az első telepítéskor, így azonnal elkezdheti az írást és a testreszabást.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Zensical szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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