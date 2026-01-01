A Yao egy nyílt forráskódú full-stack alkalmazás futtatókörnyezet. Segítségével a fejlesztők webalkalmazásokat, REST API-kat és adminisztrációs irányítópultokat építhetnek JSON és YAML konfigurációs fájlok írásával, a backend kód helyett. Eredetileg low-code motorként indult, de a Yao v1.0 mára egy AI ügynök platformmá fejlődött. Ez natív MCP (Model Context Protocol) integrációval, többügynökös orkesztrációval és beépített beszélgetős csevegőfelülettel rendelkezik.

A hagyományos keretrendszerekkel ellentétben a Yao egyetlen Go binárisként érkezik. Tartalmaz egy beágyazott SQLite adatbázist, egy V8 JavaScript motort a TypeScript hookokhoz és egy szerveroldali UI rendszert. Ezáltal önálló környezetet biztosít AI-alapú webalkalmazások építéséhez és futtatásához, külön futtatókörnyezetek vagy adatbázisok kezelése nélkül.