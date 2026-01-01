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Nyílt forráskódú alkalmazás futtatókörnyezet és AI ügynök keretrendszer webalkalmazások és API-k építéséhez JSON konfigurációval.
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Erre jó a Yao
A Yao egy nyílt forráskódú full-stack alkalmazás futtatókörnyezet. Segítségével a fejlesztők webalkalmazásokat, REST API-kat és adminisztrációs irányítópultokat építhetnek JSON és YAML konfigurációs fájlok írásával, a backend kód helyett. Eredetileg low-code motorként indult, de a Yao v1.0 mára egy AI ügynök platformmá fejlődött. Ez natív MCP (Model Context Protocol) integrációval, többügynökös orkesztrációval és beépített beszélgetős csevegőfelülettel rendelkezik.
A hagyományos keretrendszerekkel ellentétben a Yao egyetlen Go binárisként érkezik. Tartalmaz egy beágyazott SQLite adatbázist, egy V8 JavaScript motort a TypeScript hookokhoz és egy szerveroldali UI rendszert. Ezáltal önálló környezetet biztosít AI-alapú webalkalmazások építéséhez és futtatásához, külön futtatókörnyezetek vagy adatbázisok kezelése nélkül.
A Yao főbb funkciói
JSON API készítő
Definiálja a REST API végpontokat, az adatbázis-modelleket és az adminisztrációs paneleket teljes egészében JSON/YAML konfigurációs fájlokban, kiküszöbölve a backend boilerplate kódot.
AI-asszisztens orkesztráció
A natív MCP támogatás és a többügynökös végrehajtás lehetővé teszi AI eszközök csatlakoztatását. Feladatokat delegálhat alügynököknek, és párhuzamos ügynök munkafolyamatokat futtathat egyetlen konfigurációból.
Beágyazott V8 motor
Futtasson TypeScript üzleti logikát és hookokat közvetlenül a Yao-ban egy beépített V8 JavaScript futtatókörnyezet segítségével — Node.js telepítése nem szükséges.
Szerveroldali renderelésű UI
A SUI Pages egy komponens alapú szerveroldali renderelő rendszert biztosít a teljes frontend felületek létrehozásához, különálló JavaScript keretrendszer nélkül.
Beépített vektoros keresés
Az integrált vektorkeresés, a tudásgráf és a GraphRAG képességek hajtják a szemantikus dokumentum-lekérdezést és az AI tudásbázis funkciókat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Yao szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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