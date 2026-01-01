Telepítse a NextChatet egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett AI chat UI, amely támogatja az OpenAI-t, a Claude-ot, a Geminit és 20+ szolgáltatót egy kifinomult felületen keresztül.
Válasszon VPS csomagot a NextChat szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a NextChat
A NextChat (korábban ChatGPT-Next-Web) egy nyílt forráskódú csevegőfelület, több mint 88 000 GitHub csillaggal. Ez a legszélesebb körben csillagozott, saját üzemeltetésű AI csevegő kliens. Csatlakozik az OpenAI-hoz, az Anthropic Claude-hoz, a Google Geminihez, a DeepSeekhez és több tucat más szolgáltatóhoz. Ez lehetővé teszi, hogy bármely LLM-mel csevegjen egy egységes felhasználói felületen keresztül. Nem kell váltogatnia a műszerfalak között, és nem kell fizetnie harmadik féltől származó burkolószolgáltatásért.
A NextChat saját üzemeltetése privátan tartja az API kulcsait és a beszélgetési előzményeit. A hozzáférés jelszóval zárható le, és minden csevegési adat a felhasználó böngészőjében tárolódik. Nincs adatbázis, amit kezelni kellene, és nincs szerveroldali adattárolás.
A NextChat főbb funkciói
Többszolgáltatós támogatás
Csatlakozzon az OpenAI-hoz, az Anthropic Claude-hoz, a Google Gemini-hez, a DeepSeek-hez, az Azure OpenAI-hoz és több mint 20 más szolgáltatóhoz egyetlen UI-ról, eszközváltás nélkül.
Beépített prompt könyvtár
Több száz előre elkészített rendszerprompt íráshoz, kódoláshoz, elemzéshez és fordításhoz — vagy hozzon létre és mentsen el saját egyéni sablonokat.
Hozzáférési kód védelem
Korlátozza, hogy ki használhatja az Ön példányát jelszókóddal, megakadályozva az API kulcsok jogosulatlan használatát nyilvános üzembe helyezéskor.
Nincs szükség adatbázisra
Minden beszélgetés a felhasználó böngészőjében tárolódik — a szerver állapotmentes marad, így a telepítés és a karbantartás minimális.
Markdown és kód megjelenítése
A válaszok teljes markdown támogatással jelennek meg, beleértve a szintaxiskiemelt kódrészleteket, táblázatokat, LaTeX matematikai képleteket és a beágyazott HTML-t.
MCP plugin támogatás
Engedélyezze a Model Context Protocol (MCP) használatát, hogy kiterjessze az asszisztenst külső eszközökkel, fájlhozzáféréssel és egyedi integrációkkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a NextChat szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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