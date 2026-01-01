A NextChat (korábban ChatGPT-Next-Web) egy nyílt forráskódú csevegőfelület, több mint 88 000 GitHub csillaggal. Ez a legszélesebb körben csillagozott, saját üzemeltetésű AI csevegő kliens. Csatlakozik az OpenAI-hoz, az Anthropic Claude-hoz, a Google Geminihez, a DeepSeekhez és több tucat más szolgáltatóhoz. Ez lehetővé teszi, hogy bármely LLM-mel csevegjen egy egységes felhasználói felületen keresztül. Nem kell váltogatnia a műszerfalak között, és nem kell fizetnie harmadik féltől származó burkolószolgáltatásért.

A NextChat saját üzemeltetése privátan tartja az API kulcsait és a beszélgetési előzményeit. A hozzáférés jelszóval zárható le, és minden csevegési adat a felhasználó böngészőjében tárolódik. Nincs adatbázis, amit kezelni kellene, és nincs szerveroldali adattárolás.