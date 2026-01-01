A WPS Office egy átfogó irodai szoftvercsomag, amely tartalmazza a Writer, Spreadsheets, Presentation és PDF szerkesztő eszközöket. Böngészőből elérhető asztali alkalmazásként érhető el KasmVNC streaming segítségével, teljes irodai környezetet biztosítva bármilyen eszközről, helyi szoftver telepítése nélkül.

A WPS Office saját VPS-en történő üzemeltetése állandó munkaterületet biztosít, ahol dokumentumai mindig elérhetők egy biztonságos URL-en keresztül. A WPS Office nagyfokú kompatibilitással rendelkezik a Microsoft Office formátumokkal, mint például a DOCX, XLSX és PPTX. Ezáltal praktikus irodai szoftvercsomag a Microsoft Office-t használó kollégáktól származó fájlokkal való munkához.