Telepítse a WPS Office-t egyetlen kattintással.
Teljes értékű irodai csomag Writer, Spreadsheet és Presentation alkalmazásokkal, amely bármely böngészőből elérhető a VPS-én keresztül.
Válasszon VPS csomagot a WPS Office szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a WPS Office
A WPS Office egy átfogó irodai szoftvercsomag, amely tartalmazza a Writer, Spreadsheets, Presentation és PDF szerkesztő eszközöket. Böngészőből elérhető asztali alkalmazásként érhető el KasmVNC streaming segítségével, teljes irodai környezetet biztosítva bármilyen eszközről, helyi szoftver telepítése nélkül.
A WPS Office saját VPS-en történő üzemeltetése állandó munkaterületet biztosít, ahol dokumentumai mindig elérhetők egy biztonságos URL-en keresztül. A WPS Office nagyfokú kompatibilitással rendelkezik a Microsoft Office formátumokkal, mint például a DOCX, XLSX és PPTX. Ezáltal praktikus irodai szoftvercsomag a Microsoft Office-t használó kollégáktól származó fájlokkal való munkához.
A WPS Office főbb funkciói
Teljes irodai csomag
Tartalmazza a Writer (szövegszerkesztő), Táblázatkezelő (Excel-kompatibilis), Prezentáció (PowerPoint-kompatibilis) és PDF eszközöket egy csomagban.
Böngésző alapú hozzáférés
Hozzáférés a teljes WPS Office asztali felületéhez bármely böngészőből a KasmVNC-n keresztül, szoftver telepítése nélkül a helyi eszközére.
Microsoft Office kompatibilis
Megnyithatja, szerkesztheti és mentheti a DOCX, XLSX és PPTX fájlokat hűen, hogy fenntartsa a kompatibilitást a Microsoft Office felhasználókkal.
PDF szerkesztés
PDF dokumentumok megtekintése, jegyzetelése és szerkesztése közvetlenül a WPS Office-ban anélkül, hogy először más formátumba konvertálná.
Perzisztens dokumentumtárolás
Dokumentumok és beállítások megmaradnak a munkamenetek között a VPS-én, így a munkaterülete mindig pontosan olyan, amilyennek hagyta.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a WPS Office szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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