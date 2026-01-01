Telepítse a Gitea-t egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű Git platform adattárakkal, hibakövetéssel és csapatmunka-eszközökkel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Gitea
A Gitea egy könnyű, nyílt forráskódú Git tárhely platform, amely privát kódkezelési otthont biztosít a csapatoknak, a nagyobb DevOps platformok többletköltségei nélkül. Tárhelykezelést, pull requesteket, hibakövetést, kódellenőrzést és SSH hozzáférést biztosít egy letisztult webes felületen keresztül — és kényelmesen fut szerény szerver erőforrásokon.
A Gitea saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a forráskód és az együttműködési adatok az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Ez a telepítés a Giteát egy MySQL adatbázissal párosítja a megbízható adatmegőrzés érdekében. Emellett tartalmaz SSH porttovábbítást, így a fejlesztők szabványos Git munkafolyamatokkal tudnak push-olni és pull-olni.
A Gitea főbb funkciói
Repozitóriumkezelés
Teljes Git-tárhely ágvédelemmel, összevonási kérelmekkel és kódellenőrzési munkafolyamatokkal, bármilyen méretű csapatok számára.
Problémakövetés
Beépített hibakövető címkékkel, mérföldkövekkel és projekt táblákkal, amelyek segítségével a munkát a kódja mellett szervezheti.
SSH és HTTPS hozzáférés
A fejlesztők push-olhatnak és pull-olhatnak SSH-n vagy HTTPS-en keresztül, meglévő Git eszközeikkel, a munkafolyamat módosítása nélkül.
Webhooks és CI/CD
A webhook támogatás és a népszerű CI/CD rendszerekkel való integrációk lehetővé teszik az automatizált tesztelést és a telepítési folyamatokat.
Kis helyigény
A Gitea hatékonyan fut kis szervereken, így praktikus egy szerény VPS-en telepíteni anélkül, hogy feláldozná a teljesítményt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Gitea szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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