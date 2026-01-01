A Gitea egy könnyű, nyílt forráskódú Git tárhely platform, amely privát kódkezelési otthont biztosít a csapatoknak, a nagyobb DevOps platformok többletköltségei nélkül. Tárhelykezelést, pull requesteket, hibakövetést, kódellenőrzést és SSH hozzáférést biztosít egy letisztult webes felületen keresztül — és kényelmesen fut szerény szerver erőforrásokon.

A Gitea saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a forráskód és az együttműködési adatok az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Ez a telepítés a Giteát egy MySQL adatbázissal párosítja a megbízható adatmegőrzés érdekében. Emellett tartalmaz SSH porttovábbítást, így a fejlesztők szabványos Git munkafolyamatokkal tudnak push-olni és pull-olni.