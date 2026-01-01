A PicoShare egy nyílt forráskódú, minimalista fájlmegosztó szolgáltatás, amelyet egyetlen dologra terveztek: fájl feltöltésére és közvetlen letöltési link megosztására. A teljes felhőalapú tárolási platformokkal ellentétben a PicoShare nem rendelkezik mappahierarchiával, többfelhasználós fiókokkal és tárhelykvótákkal. Ehelyett csak egyetlen megosztott jelszóvédelem védi az admin felületet, és minden megosztott fájlhoz egy tiszta nyilvános URL tartozik. A linkek beállíthatók úgy, hogy egy konfigurálható időtartam vagy letöltési szám után lejárjanak. A vendégfeltöltési linkek lehetővé teszik a külső közreműködők számára, hogy fiók nélkül töltsenek fel fájlokat a szerverére.

A PicoShare saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a megosztott fájlok a saját infrastruktúráján tárolódnak. Így nincs harmadik fél platformja Ön és a címzettek között, és egyetlen fájl sem kerül elutasításra a túl nagy mérete miatt.