Telepítse a PicoShare-t egyetlen kattintással.
Minimalista saját üzemeltetésű fájlmegosztás lejáró linkekkel, vendégfeltöltésekkel és fájlméret-korlátok nélkül.
Válasszon VPS csomagot a PicoShare szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.
Erre jó a PicoShare
A PicoShare egy nyílt forráskódú, minimalista fájlmegosztó szolgáltatás, amelyet egyetlen dologra terveztek: fájl feltöltésére és közvetlen letöltési link megosztására. A teljes felhőalapú tárolási platformokkal ellentétben a PicoShare nem rendelkezik mappahierarchiával, többfelhasználós fiókokkal és tárhelykvótákkal. Ehelyett csak egyetlen megosztott jelszóvédelem védi az admin felületet, és minden megosztott fájlhoz egy tiszta nyilvános URL tartozik. A linkek beállíthatók úgy, hogy egy konfigurálható időtartam vagy letöltési szám után lejárjanak. A vendégfeltöltési linkek lehetővé teszik a külső közreműködők számára, hogy fiók nélkül töltsenek fel fájlokat a szerverére.
A PicoShare saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a megosztott fájlok a saját infrastruktúráján tárolódnak. Így nincs harmadik fél platformja Ön és a címzettek között, és egyetlen fájl sem kerül elutasításra a túl nagy mérete miatt.
A PicoShare főbb funkciói
Lejáró megosztási linkek
Állítsa be a linkeket, hogy egy meghatározott idő vagy letöltésszám után lejárjanak, így a megosztott fájlok automatikusan törlődnek, amint betöltötték céljukat.
Vendég feltöltési linkek
Generáljon egyszer használatos vagy újrafelhasználható feltöltési linkeket, hogy a külső együttműködők fájlokat tölthessenek fel a szerverére fiók létrehozása vagy a többi fájl megtekintése nélkül.
Nincsenek fájlméret korlátozások
A PicoShare nem szab korlátozásokat a fájlméretre vagy -típusra, ezért megoszthat olyan nagy videókat, lemezképeket vagy archívumokat, amelyeket a felhőszolgáltatások elutasítanának.
Külső függőségek nélkül
Az SQLite minden metaadatot helyben tárol — nincs adatbázis-szerver, nincs Redis, nincsenek háttérfolyamatok — így a teljes telepítés egyetlen konténer.
Közvetlen letöltési URL-ek
Minden megosztott fájl tiszta, állandó közvetlen letöltési URL-t kap, így a címzettek webes felületen való navigálás vagy bejelentkezés nélkül tölthetik le.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PicoShare szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Ajánlott szerverhely:
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Helyi indulás. Globális növekedés
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
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