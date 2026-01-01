A Cap egy könnyű, nyílt forráskódú CAPTCHA alternatíva, amely vizuális feladványok helyett proof-of-work használatával védi az űrlapokat és az API-kat a botoktól. Ahelyett, hogy a felhasználókat közlekedési lámpák vagy gyalogátkelőhelyek azonosítására kérné, a Cap egy csendes SHA-256 kihívást futtat WebAssembly-ben. Ez valós felhasználók számára milliszekundumok alatt megoldódik, ugyanakkor az automatizált beküldést számítási szempontból költségessé teszi a botok számára. Nincsenek beállítva sütik, nem gyűjtenek viselkedési adatokat, és egyetlen kérés sem hagyja el a saját szerverét.

A Cap saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a botvédelem felett. Nincsenek ellenőrzésenkénti díjak, és nem függ olyan szolgáltatásoktól, mint a Google reCAPTCHA vagy a Cloudflare Turnstile. Egy adminisztrációs felület biztosítja a kihívások elemzését és a webhelykulcsok kezelését.