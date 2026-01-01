Telepítse a Cap-et egy kattintással.
Adatvédelem-központú, nyílt forráskódú CAPTCHA alternatíva, amely vizuális feladványok helyett munkaigazolást használ — követés, sütik és külső hívások nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Cap szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Cap
A Cap egy könnyű, nyílt forráskódú CAPTCHA alternatíva, amely vizuális feladványok helyett proof-of-work használatával védi az űrlapokat és az API-kat a botoktól. Ahelyett, hogy a felhasználókat közlekedési lámpák vagy gyalogátkelőhelyek azonosítására kérné, a Cap egy csendes SHA-256 kihívást futtat WebAssembly-ben. Ez valós felhasználók számára milliszekundumok alatt megoldódik, ugyanakkor az automatizált beküldést számítási szempontból költségessé teszi a botok számára. Nincsenek beállítva sütik, nem gyűjtenek viselkedési adatokat, és egyetlen kérés sem hagyja el a saját szerverét.
A Cap saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a botvédelem felett. Nincsenek ellenőrzésenkénti díjak, és nem függ olyan szolgáltatásoktól, mint a Google reCAPTCHA vagy a Cloudflare Turnstile. Egy adminisztrációs felület biztosítja a kihívások elemzését és a webhelykulcsok kezelését.
A Cap főbb funkciói
Munkaigazolás kihívások
Az SHA-256 számítás csendben fut WebAssemblyben, így a botvédelem láthatatlan a valódi felhasználók számára, miközben növeli az automatizált támadások költségét.
Nulla követés
Nem állítunk be sütiket, nem gyűjtünk viselkedési ujjlenyomatokat és nem küldünk adatokat harmadik fél szervereire — alapértelmezetten GDPR-barát.
Adminisztrációs irányítópult
Figyelje a kihívások teljesítési arányát, kezelje a webhelykulcsokat és tekintse át a bottevékenység mérőszámait a beépített analitikai irányítópulton keresztül.
Könnyűsúlyú vezérlő
Az ügyféloldali widget mindössze ~20KB, elhanyagolható oldalméretet adva hozzá bármely olyan webhelyhez vagy alkalmazáshoz, amely beágyazza.
API-First tervezés
Ellenőrizze a kihívás tokeneket szerveroldalon egy egyszerű REST API-n keresztül, így a Cap integrálható bármilyen nyelvvel vagy keretrendszerrel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Cap szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.