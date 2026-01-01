Telepítse a Penpotot egyetlen kattintással.
Webes szabványokon alapuló, nyílt forráskódú UI/UX tervező és prototípus-készítő platform tervezők és fejlesztők számára.
Válasszon VPS csomagot a Penpot szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Penpot
A Penpot az első nyílt forráskódú tervező és prototípus-készítő platform, amelyet kifejezetten a tervezők és fejlesztők közötti tartományok közötti együttműködésre építettek. A zárt, tulajdonosi alternatívákkal ellentétben, melyek előfizetéses modellekbe és zárt ökoszisztémákba zárják a csapatokat, a Penpot nyílt webes szabványokra épül. Natív SVG-t ad ki és CSS-re kész kódot generál, amelyet a fejlesztők közvetlenül felhasználhatnak projektjeikben.
A Penpot saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden tervezési fájlt, ügyfélmunkát és szellemi tulajdont kizárólag az Ön szerverein tart. Nincs felhasználónkénti díj, nincs gyártói függőség, és teljes ellenőrzést biztosít a tervezési infrastruktúra és az adatok felett.
A Penpot főbb funkciói
Valós idejű együttműködés
Több tervező dolgozhat ugyanazon a fájlon egyidejűleg kurzor jelenléttel, beágyazott megjegyzésekkel és élő frissítésekkel.
Natív SVG kimenet
Minden terv szabványos SVG-be exportálható CSS tulajdonságokkal, amelyeket a fejlesztők közvetlenül a kódba másolhatnak, kiküszöbölve az átadás körüli találgatásokat.
Komponens rendszer
Építsen skálázható tervezési rendszereket újrafelhasználható komponensekkel, változatokkal, beágyazott felülírásokkal és megosztott könyvtárakkal a projektek között.
Interaktív prototípus-készítés
Készítsen kattintható prototípusokat átmenetekkel, átfedésekkel és görgetési viselkedésekkel a felhasználói folyamatok teszteléséhez és érvényesítéséhez a fejlesztés előtt.
Fejlesztői átadás
A vizsgálati panel felfedi a CSS értékeket, méreteket és eszközöket, így a fejlesztők pontos specifikációkat kapnak anélkül, hogy tervezőeszköz-hozzáférésre lenne szükségük.
Plugin ökoszisztéma
Bővítse a Penpotot egy JavaScript beépülő modul API-val egyedi munkafolyamatok kialakításához, és integrálja a meglévő tervezési eszköztárával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Penpot szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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