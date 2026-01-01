A Penpot az első nyílt forráskódú tervező és prototípus-készítő platform, amelyet kifejezetten a tervezők és fejlesztők közötti tartományok közötti együttműködésre építettek. A zárt, tulajdonosi alternatívákkal ellentétben, melyek előfizetéses modellekbe és zárt ökoszisztémákba zárják a csapatokat, a Penpot nyílt webes szabványokra épül. Natív SVG-t ad ki és CSS-re kész kódot generál, amelyet a fejlesztők közvetlenül felhasználhatnak projektjeikben.

A Penpot saját VPS-en történő önálló üzemeltetése minden tervezési fájlt, ügyfélmunkát és szellemi tulajdont kizárólag az Ön szerverein tart. Nincs felhasználónkénti díj, nincs gyártói függőség, és teljes ellenőrzést biztosít a tervezési infrastruktúra és az adatok felett.