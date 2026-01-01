Telepítse az Appsmith-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú low-code platform belső eszközök, adminisztrációs panelek és irányítópultok építéséhez, fogd és vidd sebességével.
Válasszon VPS csomagot a Appsmith szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Appsmith
Az Appsmith egy vezető nyílt forráskódú low-code platform. Ezzel a fejlesztők egyedi belső eszközöket, adminisztrációs paneleket és irányítópultokat építhetnek órák alatt, hetek helyett. Egy húzd és ejtsd widget könyvtár, natív csatlakozók több mint 25 adatbázishoz és teljes JavaScript támogatás az üzleti logikához áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy működő alkalmazásokat szállíthat anélkül, hogy a frontendet a nulláról építené vagy mérnöki ciklusokra várna.
Ha saját VPS-en üzemelteti az Appsmith-et, az adatbázis hitelesítő adatok, API kulcsok és érzékeny üzleti adatok teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül maradnak. Nincsenek felhasználónkénti díjak, és nincs adatforgalom a hálózatán kívülre. Teljes ellenőrzést gyakorolhat a hozzáférési szabályzatok, biztonsági mentési stratégiák és skálázás felett, ahogy a belső eszközportfóliója növekszik.
A Appsmith főbb funkciói
Vizuális fogd és vidd építő
Összeállíthat interfészeket 45+ előre elkészített widgetből, beleértve táblázatokat, diagramokat, űrlapokat és térképeket, így a fejlesztők professzionális belső eszközöket hozhatnak létre frontend kód írása nélkül.
25+ adatbázis-csatlakozó
Natívan csatlakozhat PostgreSQL-hez, MySQL-hez, MongoDB-hez, Elasticsearch-höz és még sok máshoz, valamint bármilyen REST vagy GraphQL API-hoz, közvetlen hozzáférést biztosítva teljes adatverméhez egyetlen platformról.
JavaScript üzleti logika
Írjon egyedi JavaScript kódot vizuális komponensek mellett, komplex adatátalakítások, feltételes logika és többlépéses munkafolyamatok kezelésére, amelyeket a no-code eszközök nem tudnak kifejezni.
Git-alapú verziókövetés
Az alkalmazáskód változásainak nyomon követése Gitben lehetővé teszi a kódellenőrzéseket, visszaállításokat és kollaboratív fejlesztési munkafolyamatokat, melyek szoftverfejlesztési fegyelmet visznek a belső eszközökbe.
Szerepköralapú hozzáférés-szabályozás
Rendeljen részletes engedélyeket alkalmazás-, oldal- és widgetszinten. Így a megfelelő személyek megtekinthetik vagy szerkeszthetik az egyes eszközöket anélkül, hogy érzékeny műveleteket tennének elérhetővé az egész szervezet számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Appsmith szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.