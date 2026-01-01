Az Appsmith egy vezető nyílt forráskódú low-code platform. Ezzel a fejlesztők egyedi belső eszközöket, adminisztrációs paneleket és irányítópultokat építhetnek órák alatt, hetek helyett. Egy húzd és ejtsd widget könyvtár, natív csatlakozók több mint 25 adatbázishoz és teljes JavaScript támogatás az üzleti logikához áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy működő alkalmazásokat szállíthat anélkül, hogy a frontendet a nulláról építené vagy mérnöki ciklusokra várna.

Ha saját VPS-en üzemelteti az Appsmith-et, az adatbázis hitelesítő adatok, API kulcsok és érzékeny üzleti adatok teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül maradnak. Nincsenek felhasználónkénti díjak, és nincs adatforgalom a hálózatán kívülre. Teljes ellenőrzést gyakorolhat a hozzáférési szabályzatok, biztonsági mentési stratégiák és skálázás felett, ahogy a belső eszközportfóliója növekszik.