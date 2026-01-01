Telepítse az ILLA Builder-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú alacsony kódolású platform belső eszközök, irányítópultok és adminisztrációs panelek vizuális építéséhez.
Válasszon VPS csomagot a ILLA Builder szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ILLA Builder
Az ILLA Builder egy nyílt forráskódú, low-code fejlesztési platform. Segítségével a csapatok belső eszközöket, irányítópultokat és adminisztrációs paneleket építhetnek kiterjedt front-end mérnöki munka nélkül.
Egy drag-and-drop komponenskönyvtár, több mint 40 integráció támogatásával kombinálva – beleértve a PostgreSQL, MySQL, REST API-kat és GraphQL-t is. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztők valós adatforrásokat csatlakoztathatnak, és működő alkalmazásokat szállíthatnak órák alatt, hetek helyett.
Az ILLA Builder saját VPS-en történő üzemeltetése az üzleti adatokat a saját infrastruktúráján belül tartja. Ez megszünteti a SaaS adatmegosztási irányelvekkel vagy a felhasználónkénti árazással kapcsolatos aggodalmakat. Az all-in-one Docker image mindent tartalmaz, ami a platform futtatásához szükséges. A perzisztens kötetek biztosítják, hogy a projektek és a csatlakoztatott erőforrások megmaradjanak újraindítások és frissítések során is.
A ILLA Builder főbb funkciói
Fogd és vidd készítő
Felhasználói felületeket építhet gazdag komponenskönyvtárból – táblázatok, űrlapok, diagramok és egyebek – vászonra húzással, anélkül, hogy elrendezési kódot írna.
40+ adatintegráció
Közvetlenül csatlakozzon PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API-khoz, GraphQL-hez és más népszerű szolgáltatásokhoz, hogy alkalmazásait élő adatokkal működtesse.
JavaScript mindenhol
Írjon egyéni logikát közvetlenül JavaScripttel az adatok átalakításához, műveletek indításához és feltételes viselkedés hozzáadásához, túl azon, amit a no-code eszközök jellemzően lehetővé tesznek.
Valós idejű együttműködés
Több csapattag szerkesztheti ugyanazt az alkalmazást egyidejűleg, ami praktikussá teszi a mérnöki és üzemeltetési csapatok számára, hogy együtt építsenek és fejlesszenek.
Önállóan tárolt adatvezérlés
Saját VPS-en futtatva minden csatlakoztatott adatforrást és alkalmazáslogikát az infrastruktúráján belül tart, támogatva a megfelelőségi és adatelhelyezési követelményeket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ILLA Builder szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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