Az ILLA Builder egy nyílt forráskódú, low-code fejlesztési platform. Segítségével a csapatok belső eszközöket, irányítópultokat és adminisztrációs paneleket építhetnek kiterjedt front-end mérnöki munka nélkül.

Egy drag-and-drop komponenskönyvtár, több mint 40 integráció támogatásával kombinálva – beleértve a PostgreSQL, MySQL, REST API-kat és GraphQL-t is. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztők valós adatforrásokat csatlakoztathatnak, és működő alkalmazásokat szállíthatnak órák alatt, hetek helyett.

Az ILLA Builder saját VPS-en történő üzemeltetése az üzleti adatokat a saját infrastruktúráján belül tartja. Ez megszünteti a SaaS adatmegosztási irányelvekkel vagy a felhasználónkénti árazással kapcsolatos aggodalmakat. Az all-in-one Docker image mindent tartalmaz, ami a platform futtatásához szükséges. A perzisztens kötetek biztosítják, hogy a projektek és a csatlakoztatott erőforrások megmaradjanak újraindítások és frissítések során is.