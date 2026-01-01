Telepítse a Pingvin Share-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű WeTransfer alternatíva bármilyen méretű fájlok megosztására biztonságos, időkorlátos linkeken keresztül, jelszavas védelemmel és harmadik féltől származó tárhely nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Pingvin Share szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.
Erre jó a Pingvin Share
A Pingvin Share egy modern, saját üzemeltetésű fájlmegosztó platform, amely adatvédelmi szempontból megfelelő alternatívát kínál a WeTransfer, Dropbox Transfer és Firefox Send szolgáltatásokkal szemben. Osszon meg bármilyen méretű fájlokat biztonságos, időkorlátos linkeken keresztül, konfigurálható lejárati dátumokkal, látogatói korlátokkal és jelszóvédelemmel – mindezt harmadik fél szervereire való feltöltés nélkül.
A saját VPS-en történő üzemeltetés azt jelenti, hogy nincsenek előfizetési szintek által megszabott fájlméret-korlátok. Nincs kockázata annak, hogy a tartalmat átvizsgálják vagy törlik, és teljes mértékben megfelel az adattárolási követelményeknek. A fordított megosztási linkek lehetővé teszik mások számára, hogy közvetlenül Önnek töltsenek fel. Az OIDC és LDAP integráció azonnal támogatja a vállalati hitelesítési munkafolyamatokat.
A Pingvin Share főbb funkciói
Nincs fájlméret-korlátozás
Osszon meg tetszőleges méretű fájlokat, amit csak a VPS lemezterülete korlátoz, fájlonkénti vagy havonkénti átviteli korlátok nélkül.
Biztonságos időkorlátos linkek
Állítson be lejárati dátumokat és látogatói korlátokat minden megosztáshoz, így a linkek automatikusan leállnak, miután a kiválasztott feltételek teljesültek.
Jelszóvédelem
Védje a bizalmas megosztásokat jelszóval, így csak a kijelölt címzettek férhetnek hozzá a letöltött fájlokhoz.
Részvényösszevonás
Feltöltési linkeket generálhat, amelyek lehetővé teszik mások számára, hogy közvetlenül Önnek küldjenek fájlokat, fiók létrehozása vagy a tárhelye felfedése nélkül.
Vállalati hitelesítés
Az OIDC és LDAP integráció lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy meglévő identitásszolgáltatóikat használják a központosított hozzáférés-kezeléshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Pingvin Share szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Ajánlott szerverhely:
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Helyi indulás. Globális növekedés
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
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