A Pingvin Share egy modern, saját üzemeltetésű fájlmegosztó platform, amely adatvédelmi szempontból megfelelő alternatívát kínál a WeTransfer, Dropbox Transfer és Firefox Send szolgáltatásokkal szemben. Osszon meg bármilyen méretű fájlokat biztonságos, időkorlátos linkeken keresztül, konfigurálható lejárati dátumokkal, látogatói korlátokkal és jelszóvédelemmel – mindezt harmadik fél szervereire való feltöltés nélkül.

A saját VPS-en történő üzemeltetés azt jelenti, hogy nincsenek előfizetési szintek által megszabott fájlméret-korlátok. Nincs kockázata annak, hogy a tartalmat átvizsgálják vagy törlik, és teljes mértékben megfelel az adattárolási követelményeknek. A fordított megosztási linkek lehetővé teszik mások számára, hogy közvetlenül Önnek töltsenek fel. Az OIDC és LDAP integráció azonnal támogatja a vállalati hitelesítési munkafolyamatokat.