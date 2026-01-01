A TensorZero egy nyílt forráskódú LLMOps platform, amely egy nagy teljesítményű Rust gateway-t kombinál beépített megfigyelhetőséggel, értékelésekkel és optimalizálási munkafolyamatokkal. A többeszközös rendszerekkel szemben, amelyek egy proxy-t, egy nyomkövetőt és egy finomhangoló pipeline-t egyesítenek, a TensorZero minden következtetést, visszajelzési jelet és optimalizálási futtatást egyetlen visszajelzési hurok részeként kezel. Ez a hurok a termelési forgalmat olyan adatkészletté alakítja, amely javítja a promptokat, modelleket és útválasztási döntéseket.

A TensorZero saját VPS-en történő üzemeltetése a promptokat, nyomkövetéseket és visszajelzési adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrában tartja. Így nincs hívásalapú felár vagy tokenkvóta a megfigyelhetőség terén. A mellékelt ClickHouse tároló több millió következtetésre skálázható. Eközben a gateway proxy-ként működik az OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock és több tucat más szolgáltató számára. Mindezt egyetlen OpenAI-kompatibilis API mögött teszi.