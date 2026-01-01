Akár 69% kedvezmény a TensorZero szolgáltatásra

Telepítse a TensorZero-t egykattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú LLMOps átjáró, amely egyesíti az inferenciát, a megfigyelhetőséget, az értékeléseket és az optimalizálást egyetlen Rust-alapú platformon.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a TensorZero-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a TensorZero szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a TensorZero

A TensorZero egy nyílt forráskódú LLMOps platform, amely egy nagy teljesítményű Rust gateway-t kombinál beépített megfigyelhetőséggel, értékelésekkel és optimalizálási munkafolyamatokkal. A többeszközös rendszerekkel szemben, amelyek egy proxy-t, egy nyomkövetőt és egy finomhangoló pipeline-t egyesítenek, a TensorZero minden következtetést, visszajelzési jelet és optimalizálási futtatást egyetlen visszajelzési hurok részeként kezel. Ez a hurok a termelési forgalmat olyan adatkészletté alakítja, amely javítja a promptokat, modelleket és útválasztási döntéseket.

A TensorZero saját VPS-en történő üzemeltetése a promptokat, nyomkövetéseket és visszajelzési adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrában tartja. Így nincs hívásalapú felár vagy tokenkvóta a megfigyelhetőség terén. A mellékelt ClickHouse tároló több millió következtetésre skálázható. Eközben a gateway proxy-ként működik az OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock és több tucat más szolgáltató számára. Mindezt egyetlen OpenAI-kompatibilis API mögött teszi.

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Erre jó a {name}

A TensorZero főbb funkciói

Egységes LLM átjáró

Proxyz OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM és több tucat más szolgáltatót egyetlen OpenAI-kompatibilis API-n keresztül, amely nagy teljesítményű Rust nyelven íródott.

Beépített megfigyelhetőség

A ClickHouse automatikusan rögzít minden következtetést, teljes bemenetekkel, kimenetekkel, késleltetéssel és költséggel — nincs szükség külön nyomkövető szolgáltatásra.

Termelési visszacsatolási hurok

Csatolja a felhasználói visszajelzéseket, értékeléseket és metrikákat bármely következtetéshez, hogy felépítse a címkézett adatkészletet, amely vezérli a prompt és a modell optimalizálását.

Automatizált optimalizálás

Futtasson beépített munkafolyamatokat a modellek finomhangolására, nagyobbakból való kinyerésre és a prompt variánsok összehasonlító elemzésére közvetlenül az éles forgalomból.

Strukturált következtetés

Definiálja a sémákat, sablonokat és variánsokat a kódban, így a prompt változások verziózottak, típusbiztosak és irányíthatók lesznek az alkalmazás újratelepítése nélkül.

Nyílt forráskódú saját üzemeltetésű

Apache 2.0 licencű, és teljes mértékben a saját infrastruktúráján fut — a promptok, nyomkövetések és visszajelzési adatok soha nem hagyják el a VPS-ét.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TensorZero szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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