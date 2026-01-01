Telepítse a TensorZero-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú LLMOps átjáró, amely egyesíti az inferenciát, a megfigyelhetőséget, az értékeléseket és az optimalizálást egyetlen Rust-alapú platformon.
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Erre jó a TensorZero
A TensorZero egy nyílt forráskódú LLMOps platform, amely egy nagy teljesítményű Rust gateway-t kombinál beépített megfigyelhetőséggel, értékelésekkel és optimalizálási munkafolyamatokkal. A többeszközös rendszerekkel szemben, amelyek egy proxy-t, egy nyomkövetőt és egy finomhangoló pipeline-t egyesítenek, a TensorZero minden következtetést, visszajelzési jelet és optimalizálási futtatást egyetlen visszajelzési hurok részeként kezel. Ez a hurok a termelési forgalmat olyan adatkészletté alakítja, amely javítja a promptokat, modelleket és útválasztási döntéseket.
A TensorZero saját VPS-en történő üzemeltetése a promptokat, nyomkövetéseket és visszajelzési adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrában tartja. Így nincs hívásalapú felár vagy tokenkvóta a megfigyelhetőség terén. A mellékelt ClickHouse tároló több millió következtetésre skálázható. Eközben a gateway proxy-ként működik az OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock és több tucat más szolgáltató számára. Mindezt egyetlen OpenAI-kompatibilis API mögött teszi.
A TensorZero főbb funkciói
Egységes LLM átjáró
Proxyz OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM és több tucat más szolgáltatót egyetlen OpenAI-kompatibilis API-n keresztül, amely nagy teljesítményű Rust nyelven íródott.
Beépített megfigyelhetőség
A ClickHouse automatikusan rögzít minden következtetést, teljes bemenetekkel, kimenetekkel, késleltetéssel és költséggel — nincs szükség külön nyomkövető szolgáltatásra.
Termelési visszacsatolási hurok
Csatolja a felhasználói visszajelzéseket, értékeléseket és metrikákat bármely következtetéshez, hogy felépítse a címkézett adatkészletet, amely vezérli a prompt és a modell optimalizálását.
Automatizált optimalizálás
Futtasson beépített munkafolyamatokat a modellek finomhangolására, nagyobbakból való kinyerésre és a prompt variánsok összehasonlító elemzésére közvetlenül az éles forgalomból.
Strukturált következtetés
Definiálja a sémákat, sablonokat és variánsokat a kódban, így a prompt változások verziózottak, típusbiztosak és irányíthatók lesznek az alkalmazás újratelepítése nélkül.
Nyílt forráskódú saját üzemeltetésű
Apache 2.0 licencű, és teljes mértékben a saját infrastruktúráján fut — a promptok, nyomkövetések és visszajelzési adatok soha nem hagyják el a VPS-ét.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TensorZero szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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