A Loomio egy nyílt forráskódú platform, amelyet kifejezetten együttműködésen alapuló döntéshozatalra terveztek. A csoportok strukturált megbeszéléseket tarthatnak, javaslatokat hozhatnak létre, szavazásokat indíthatnak és rögzíthetik az eredményeket – mindezt egy helyen. Az általános csevegőeszközökkel szemben a Loomio a beszélgetéseket a világos döntésekre fókuszálja. Ezáltal ideális szövetkezeteknek, non-profit szervezeteknek, közösségi szervezeteknek és elosztott csapatoknak.

A Loomio saját VPS-en való üzemeltetése biztosítja, hogy a tagok adatai teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Nincsenek felhasználónkénti díjak, és nem függ harmadik féltől származó szolgáltatástól. Ez a telepítés tartalmazza a teljes Rails webalkalmazást, a Sidekiq háttérfolyamatot, a PostgreSQL adatbázist és a Redis üzenetsort. Valamint egy Hocuspocus szervert a valós idejű, együttműködésen alapuló dokumentumszerkesztéshez.