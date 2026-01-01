Telepítse a Loomio-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú együttműködő döntéshozatali platform csoportok számára, hogy javaslatokat vitassanak meg, szavazásokat indítsanak és együtt hozzanak döntéseket.
Válasszon VPS csomagot a Loomio szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Loomio
A Loomio egy nyílt forráskódú platform, amelyet kifejezetten együttműködésen alapuló döntéshozatalra terveztek. A csoportok strukturált megbeszéléseket tarthatnak, javaslatokat hozhatnak létre, szavazásokat indíthatnak és rögzíthetik az eredményeket – mindezt egy helyen. Az általános csevegőeszközökkel szemben a Loomio a beszélgetéseket a világos döntésekre fókuszálja. Ezáltal ideális szövetkezeteknek, non-profit szervezeteknek, közösségi szervezeteknek és elosztott csapatoknak.
A Loomio saját VPS-en való üzemeltetése biztosítja, hogy a tagok adatai teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Nincsenek felhasználónkénti díjak, és nem függ harmadik féltől származó szolgáltatástól. Ez a telepítés tartalmazza a teljes Rails webalkalmazást, a Sidekiq háttérfolyamatot, a PostgreSQL adatbázist és a Redis üzenetsort. Valamint egy Hocuspocus szervert a valós idejű, együttműködésen alapuló dokumentumszerkesztéshez.
A Loomio főbb funkciói
Strukturált javaslatok
Hozzon létre időkorlátos javaslatokat egyetértési, elutasítási, tartózkodási és blokkolási lehetőségekkel, így a csoportok elszámoltatható döntéseket hozhatnak egyértelmű ellenőrzési nyomvonallal.
Rugalmas szavazások
Végezzen preferenciális szavazásokat, pontszavazásokat, pontozásos felméréseket és megbeszélési időpont-felméréseket, hogy árnyalt csoportos visszajelzéseket gyűjtsön az egyszerű igen/nem kérdéseken túl.
Szálazott beszélgetések
Tartsa rendszerezve a beszélgetéseket szálazott megjegyzésekkel és kontextuális reakciókkal, hogy a fontos kontextus soha ne vesszen el egy forgalmas csevegőcsatornán.
Valós idejű együttműködés
Közösen szerkesztheti a javaslatszövegeket és vitafórumokat valós időben a beépített Hocuspocus szerver használatával, külső szerkesztő nélkül.
Alcsoportok és engedélyek
Szervezze a tagokat alcsoportokba független adatvédelmi beállításokkal és szerepkörökkel, támogatva a komplex szervezeti struktúrákat egyetlen telepítésen belül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Loomio szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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