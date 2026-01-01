A Wealthfolio egy adatvédelmi-központú, nyílt forráskódú befektetéskövető, amely több brókertől és banktól származó befektetéseket egyesít egyetlen műszerfalon. Nyomon követi a portfólió teljesítményét, a nettó vagyont, az osztalékokat és a jövedelmet, és összehasonlítja a hozamokat olyan indexekkel, mint az S&P 500. Mindezt anélkül teszi, hogy pénzügyi adatait harmadik fél felhőjébe küldené.

A Wealthfolio saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít pénzügyi nyilvántartásai felett. Az alkalmazás mindent egy helyi SQLite adatbázisban tárol, ami egyszerűvé teszi a biztonsági mentéseket és megszünteti az előfizetési díjakat. A CSV importálás, a nyugdíjtervezéshez szükséges Monte Carlo szimulációk és a beépített portfólió-kiegyensúlyozási javaslatok támogatásával lefedi a személyes befektetéskezelés teljes spektrumát.