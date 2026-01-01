Telepítse a Wealthfolio-t egy kattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú személyes befektetéskövető portfóliók, nettó vagyon és pénzügyi teljesítmény elemzéséhez.
Válasszon VPS csomagot a Wealthfolio szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Wealthfolio
A Wealthfolio egy adatvédelmi-központú, nyílt forráskódú befektetéskövető, amely több brókertől és banktól származó befektetéseket egyesít egyetlen műszerfalon. Nyomon követi a portfólió teljesítményét, a nettó vagyont, az osztalékokat és a jövedelmet, és összehasonlítja a hozamokat olyan indexekkel, mint az S&P 500. Mindezt anélkül teszi, hogy pénzügyi adatait harmadik fél felhőjébe küldené.
A Wealthfolio saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít pénzügyi nyilvántartásai felett. Az alkalmazás mindent egy helyi SQLite adatbázisban tárol, ami egyszerűvé teszi a biztonsági mentéseket és megszünteti az előfizetési díjakat. A CSV importálás, a nyugdíjtervezéshez szükséges Monte Carlo szimulációk és a beépített portfólió-kiegyensúlyozási javaslatok támogatásával lefedi a személyes befektetéskezelés teljes spektrumát.
A Wealthfolio főbb funkciói
Többbrókeres konszolidáció
Összesítse a befektetéseket több brókertől és bankszámláról egy egységes irányítópultba, CSV import támogatással a könnyű bevezetés érdekében.
Portfólió teljesítményelemzés
Hasonlítsa össze a számla teljesítményét olyan főbb indexekkel, mint az S&P 500, és kövesse nyomon az idővel súlyozott hozamokat a teljes befektetési előzményei során.
Nettó vagyon nyomon követése
Kövesse nyomon minden eszközét és kötelezettségét együtt, hogy pontos, naprakész képet kapjon teljes pénzügyi helyzetéről idővel.
Osztalék- és jövedelemfigyelés
Automatikusan nyomon követheti az osztalékfizetéseket és a kamatbevételeket az összes befektetésénél, áttekinthető képet nyújtva passzív jövedelemforrásairól.
Nyugdíjtervezési eszközök
Futtasson Monte Carlo szimulációkat és FIRE előrejelzéseket, hogy stressztesztelje megtakarítási stratégiáját, és megbecsülje, mikor érheti el a pénzügyi függetlenséget.
Portfólió újraegyensúlyozás
Állítsa be a cél eszközallokációs arányokat és kapjon újraegyensúlyozási javaslatokat, amelyek portfólióját befektetési stratégiájával összhangban tartják.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Wealthfolio szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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