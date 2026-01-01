A Langflow egy nyílt forráskódú, low-code platform, amely lehetővé teszi a fejlesztők és csapatok számára, hogy AI-alapú alkalmazásokat építsenek egy vizuális vászon segítségével.

Csatlakoztasson LLM-eket, vektordatbázisokat, API-kat és adatforrásokat komponensek húzásával és ejtésével — nincs szükség sablonkódra. Támogatja az OpenAI, az Anthropic Claude, a Google Gemini és a helyileg hosztolt modelleket, egyszerűsítve a chatbotok, RAG pipeline-ok és többügynökös munkafolyamatok építését.

A Langflow saját VPS-en történő hosztolása az AI munkafolyamatokat és a beszélgetési adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Ez megszünteti a gyártói függőséget, és garantálja, hogy a RAG pipeline-okon feldolgozott érzékeny dokumentumok soha ne hagyják el az Ön környezetét. Ez a sablon tartalmazza a PostgreSQL-t a folyamatok, felhasználók és alkalmazásállapot megbízható perzisztenciájához.