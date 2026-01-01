Telepítse a Langflow-t egyetlen kattintással.
Vizuális fogd és vidd AI munkafolyamat-készítő LLM alkalmazások létrehozásához OpenAI, Anthropic és helyi modellekkel.
Válasszon VPS csomagot a Langflow szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Langflow
A Langflow egy nyílt forráskódú, low-code platform, amely lehetővé teszi a fejlesztők és csapatok számára, hogy AI-alapú alkalmazásokat építsenek egy vizuális vászon segítségével.
Csatlakoztasson LLM-eket, vektordatbázisokat, API-kat és adatforrásokat komponensek húzásával és ejtésével — nincs szükség sablonkódra. Támogatja az OpenAI, az Anthropic Claude, a Google Gemini és a helyileg hosztolt modelleket, egyszerűsítve a chatbotok, RAG pipeline-ok és többügynökös munkafolyamatok építését.
A Langflow saját VPS-en történő hosztolása az AI munkafolyamatokat és a beszélgetési adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Ez megszünteti a gyártói függőséget, és garantálja, hogy a RAG pipeline-okon feldolgozott érzékeny dokumentumok soha ne hagyják el az Ön környezetét. Ez a sablon tartalmazza a PostgreSQL-t a folyamatok, felhasználók és alkalmazásállapot megbízható perzisztenciájához.
A Langflow főbb funkciói
Vizuális munkafolyamat-építő
Építsen LLM alkalmazásokat komponensek vásznon történő összekapcsolásával, anélkül, hogy folyamat sablonkódot írna.
Több szolgáltatói LLM támogatás
Váltson az OpenAI, Anthropic, Google Gemini és helyi Ollama modellek között ugyanazon munkafolyamaton belül.
RAG folyamatok
Csatlakoztasson vektoradatbázisokat az LLM-ekhez, hogy lekérdezés-alapú generációs munkafolyamatokat építsen, amelyek válaszolnak a saját dokumentumaiból származó kérdésekre.
API telepítés
Tegye elérhetővé bármely elkészült munkafolyamatot REST API végpontként, éles alkalmazásokba való integráció céljából.
Egyéni komponensek
Írjon Python komponenseket a Langflow kiterjesztéséhez saját logikával, belső API-kkal vagy speciális adatforrásokkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Langflow szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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