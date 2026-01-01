Telepítse a TinyAuth-ot egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú Traefik forward-auth middleware, amely egy bejelentkezési képernyőt ad hozzá bármely saját üzemeltetésű alkalmazáshoz egyetlen címkével.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a TinyAuth
A TinyAuth egy könnyű, saját üzemeltetésű hitelesítési middleware, amely bejelentkezési képernyőt ad hozzá bármely, Traefik fordított proxy mögött futó alkalmazáshoz. A teljes identitásszolgáltatókkal ellentétben a TinyAuth egyetlen Go bináris, amelyet SQLite támogat, és másodpercek alatt telepíthető minimális konfigurációval. Egyetlen middleware címke bármely alkalmazás Docker Compose fájljában elegendő a hozzáférés korlátozásához felhasználónév és jelszó vagy OAuth bejelentkezés mögé.
A TinyAuth saját üzemeltetése a VPS-én azt jelenti, hogy minden telepített alkalmazása – például műszerfalak, fejlesztői eszközök, felügyeleti szolgáltatások – egyetlen hitelesítési réteget használ. Így nem teszi nyilvánosan elérhetővé ezeket a szolgáltatásokat. Az OAuth integráció a Google-lel, a GitHubbal és bármely OIDC szolgáltatóval lehetővé teszi a csapattagoknak, hogy meglévő hitelesítő adatokkal jelentkezzenek be. A beépített TOTP támogatás kétfaktoros hitelesítést biztosít, anélkül, hogy további szolgáltatásra lenne szükség.
A TinyAuth főbb funkciói
Traefik Forward Auth
Adjon hozzá bejelentkezési falat bármely Traefik által irányított alkalmazáshoz egyetlen middleware címke hozzáadásával — a védett alkalmazás módosítása nem szükséges.
OAuth szolgáltató támogatás
Engedélyezze a bejelentkezést Google, GitHub vagy bármely OIDC-kompatibilis szolgáltató segítségével, így a csapattagok meglévő hitelesítő adataikat használhatják a külön jelszavak kezelése helyett.
TOTP Kétfaktoros hitelesítés
Időalapú egyszeri jelszavakat vezethet be bármely fiókhoz, megerősítve a saját üzemeltetésű alkalmazásokhoz való hozzáférést anélkül, hogy dedikált 2FA szolgáltatást telepítene.
Aldomain süti megosztás
Egyetlen TinyAuth bejelentkezés lefedi az összes alkalmazást, amelyek ugyanazon domain aldomainjein futnak, így a felhasználók egyszer hitelesítik magukat és szabadon mozoghatnak a rendszerben.
Nulla külső függőség
Egyetlen bináris fájlként fut SQLite tárolással — nincs szükség Redisre, PostgreSQLre vagy LDAP-ra, minimális erőforrás-igényt tartva bármely VPS csomagon.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TinyAuth szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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