A TinyAuth egy könnyű, saját üzemeltetésű hitelesítési middleware, amely bejelentkezési képernyőt ad hozzá bármely, Traefik fordított proxy mögött futó alkalmazáshoz. A teljes identitásszolgáltatókkal ellentétben a TinyAuth egyetlen Go bináris, amelyet SQLite támogat, és másodpercek alatt telepíthető minimális konfigurációval. Egyetlen middleware címke bármely alkalmazás Docker Compose fájljában elegendő a hozzáférés korlátozásához felhasználónév és jelszó vagy OAuth bejelentkezés mögé.

A TinyAuth saját üzemeltetése a VPS-én azt jelenti, hogy minden telepített alkalmazása – például műszerfalak, fejlesztői eszközök, felügyeleti szolgáltatások – egyetlen hitelesítési réteget használ. Így nem teszi nyilvánosan elérhetővé ezeket a szolgáltatásokat. Az OAuth integráció a Google-lel, a GitHubbal és bármely OIDC szolgáltatóval lehetővé teszi a csapattagoknak, hogy meglévő hitelesítő adatokkal jelentkezzenek be. A beépített TOTP támogatás kétfaktoros hitelesítést biztosít, anélkül, hogy további szolgáltatásra lenne szükség.