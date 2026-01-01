Akár 69% kedvezmény a TinyAuth szolgáltatásra

Telepítse a TinyAuth-ot egyetlen kattintással.

Könnyűsúlyú Traefik forward-auth middleware, amely egy bejelentkezési képernyőt ad hozzá bármely saját üzemeltetésű alkalmazáshoz egyetlen címkével.

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AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a TinyAuth-ot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a TinyAuth szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a TinyAuth

A TinyAuth egy könnyű, saját üzemeltetésű hitelesítési middleware, amely bejelentkezési képernyőt ad hozzá bármely, Traefik fordított proxy mögött futó alkalmazáshoz. A teljes identitásszolgáltatókkal ellentétben a TinyAuth egyetlen Go bináris, amelyet SQLite támogat, és másodpercek alatt telepíthető minimális konfigurációval. Egyetlen middleware címke bármely alkalmazás Docker Compose fájljában elegendő a hozzáférés korlátozásához felhasználónév és jelszó vagy OAuth bejelentkezés mögé.

A TinyAuth saját üzemeltetése a VPS-én azt jelenti, hogy minden telepített alkalmazása – például műszerfalak, fejlesztői eszközök, felügyeleti szolgáltatások – egyetlen hitelesítési réteget használ. Így nem teszi nyilvánosan elérhetővé ezeket a szolgáltatásokat. Az OAuth integráció a Google-lel, a GitHubbal és bármely OIDC szolgáltatóval lehetővé teszi a csapattagoknak, hogy meglévő hitelesítő adatokkal jelentkezzenek be. A beépített TOTP támogatás kétfaktoros hitelesítést biztosít, anélkül, hogy további szolgáltatásra lenne szükség.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A TinyAuth főbb funkciói

Traefik Forward Auth

Adjon hozzá bejelentkezési falat bármely Traefik által irányított alkalmazáshoz egyetlen middleware címke hozzáadásával — a védett alkalmazás módosítása nem szükséges.

OAuth szolgáltató támogatás

Engedélyezze a bejelentkezést Google, GitHub vagy bármely OIDC-kompatibilis szolgáltató segítségével, így a csapattagok meglévő hitelesítő adataikat használhatják a külön jelszavak kezelése helyett.

TOTP Kétfaktoros hitelesítés

Időalapú egyszeri jelszavakat vezethet be bármely fiókhoz, megerősítve a saját üzemeltetésű alkalmazásokhoz való hozzáférést anélkül, hogy dedikált 2FA szolgáltatást telepítene.

Aldomain süti megosztás

Egyetlen TinyAuth bejelentkezés lefedi az összes alkalmazást, amelyek ugyanazon domain aldomainjein futnak, így a felhasználók egyszer hitelesítik magukat és szabadon mozoghatnak a rendszerben.

Nulla külső függőség

Egyetlen bináris fájlként fut SQLite tárolással — nincs szükség Redisre, PostgreSQLre vagy LDAP-ra, minimális erőforrás-igényt tartva bármely VPS csomagon.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TinyAuth szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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