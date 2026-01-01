A GitBucket egy Scala-alapú nyílt forráskódú Git platform, amely ismerős GitHub-stílusú élményt nyújt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán. Tartalmazza a tároló tárhelyet, a pull requesteket, a hibákat és a wikiket. Fiókmodellje tükrözi a GitHub konvencióit, így a meglévő csapatok átképzés nélkül is bevezetik.

A JVM-en futva, beépített H2 adatbázissal azonnal használható. A GitBucketnek nincs szüksége külső szolgáltatásokra az induláshoz. Bővíthető LDAP hitelesítéshez, CI integrációkhoz és külső adatbázisokhoz készült bővítményekkel. Az önálló tárhelyezés a forráskódot, a hozzáférési tokeneket és az audit naplót az Ön VPS-én belül tartja, nem pedig egy harmadik fél SaaS szolgáltatásában.