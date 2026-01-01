Telepítse a GitBucketet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű Git platform, GitHub-stílusú felülettel, JVM-alapon.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a GitBucket
A GitBucket egy Scala-alapú nyílt forráskódú Git platform, amely ismerős GitHub-stílusú élményt nyújt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán. Tartalmazza a tároló tárhelyet, a pull requesteket, a hibákat és a wikiket. Fiókmodellje tükrözi a GitHub konvencióit, így a meglévő csapatok átképzés nélkül is bevezetik.
A JVM-en futva, beépített H2 adatbázissal azonnal használható. A GitBucketnek nincs szüksége külső szolgáltatásokra az induláshoz. Bővíthető LDAP hitelesítéshez, CI integrációkhoz és külső adatbázisokhoz készült bővítményekkel. Az önálló tárhelyezés a forráskódot, a hozzáférési tokeneket és az audit naplót az Ön VPS-én belül tartja, nem pedig egy harmadik fél SaaS szolgáltatásában.
A GitBucket főbb funkciói
GitHub-szerű munkafolyamat
Adattárak, lekéréses kérelmek, hibajegyek és mérföldkövek közvetlenül illeszkednek a GitHub konvencióihoz, így a közreműködők már az első naptól produktívak maradnak.
Plugin ökoszisztéma
Hivatalos és közösségi bővítmények bővítik a GitBucketet CI futtatókkal, értesítésekkel, kódkereséssel és hitelesítési szolgáltatókkal.
SSH és HTTPS Git hozzáférés
A fejlesztők standard Git-en keresztül pusholnak és pullolnak HTTPS-en vagy SSH-n, dedikált porton, normál kliens eszközökhöz.
Beépített wiki és problémák
Minden tárházhoz tartozik egy wiki és egy teljes hibakövető, így a dokumentáció és a projektmunka a kód mellett marad.
JVM-alapú hordozhatóság
A single-WAR Scala alkalmazás bárhol fut, ahol a JVM, így a frissítések és a mentések kiszámíthatóak bármely VPS-en.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a GitBucket szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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