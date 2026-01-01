Telepítse a Gogs-ot egyetlen kattintással.
Fájdalommentes, saját üzemeltetésű Git szolgáltatás, Go nyelven íródott — könnyű, gyors és egyszerűen futtatható bármely szerveren.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Gogs
A Gogs (Go Git Service) egy saját üzemeltetésű Git szolgáltatás, amelyet az egyszerűség és a minimális erőforrás-felhasználás jegyében hoztak létre. Go nyelven íródott. Tiszta webes felületen keresztül biztosít adattárkezelést, hibakövetést, wiki támogatást és csapat-szervezést. Hatékonyan fut még kis VPS példányokon is.
A Gogs saját üzemeltetése a saját infrastruktúráján tartja a forráskódot, felhasználónkénti díjak és külső tárhelyszolgáltatóktól való függőség nélkül. Ez a telepítés a Gogs-ot PostgreSQL-lel párosítja a megbízható adattárolás érdekében, és tartalmazza az SSH porttovábbítást a standard Git push és pull munkafolyamatokhoz.
A Gogs főbb funkciói
Git repository tárhely
Teljes adattárkezelés ágak böngészésével, commit előzményekkel és merge request munkafolyamatokkal egy egyszerű webes felületen.
Hibakövetés
A beépített hibakövető címkékkel, mérföldkövekkel és hozzárendeléssel szervezi a projektmunkát a kód mellett.
SSH és HTTPS Git hozzáférés
Fejlesztők pusholnak és pullolnak SSH vagy HTTPS protokollon keresztül szabványos Git kliensekkel, munkafolyamat-változások nélkül.
Minimális erőforrás-felhasználás
A Gogs alacsony specifikációjú hardveren fut, így praktikus Git tárhely választás kis szerverek és otthoni laborok számára.
Webhook integrációk
A Webhook támogatás aktiválja a CI/CD rendszereket és külső szolgáltatásokat push eseményekre az automatizált összeállítási és telepítési folyamatokhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Gogs szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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