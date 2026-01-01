A Gogs (Go Git Service) egy saját üzemeltetésű Git szolgáltatás, amelyet az egyszerűség és a minimális erőforrás-felhasználás jegyében hoztak létre. Go nyelven íródott. Tiszta webes felületen keresztül biztosít adattárkezelést, hibakövetést, wiki támogatást és csapat-szervezést. Hatékonyan fut még kis VPS példányokon is.

A Gogs saját üzemeltetése a saját infrastruktúráján tartja a forráskódot, felhasználónkénti díjak és külső tárhelyszolgáltatóktól való függőség nélkül. Ez a telepítés a Gogs-ot PostgreSQL-lel párosítja a megbízható adattárolás érdekében, és tartalmazza az SSH porttovábbítást a standard Git push és pull munkafolyamatokhoz.