NetBird Client egykattintásos telepítése.
WireGuard-alapú hálós VPN kliens, amely összeköti a VPS-edet egy biztonságos privát hálózathoz nulla bizalmi hozzáférés-vezérléssel.
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Erre jó a NetBird Client
A NetBird kliens egy modern VPN megoldás, amely WireGuard-alapú overlay hálózatokat hoz létre az eszközök között, bonyolult szerverkonfiguráció nélkül. Automatikusan egyenrangú kapcsolatokat létesít vállalati szintű funkciókkal. Ezek közé tartozik az SSO integráció, a többfaktoros hitelesítés és a részletes hozzáférési szabályzatok. Mindezt egy központi vezérlősíkon keresztül kezelheti, hagyományos VPN-központ nélkül.
A NetBird kliens futtatása a VPS-én összekapcsolja felhőinfrastruktúráját a privát NetBird hálózatával. Ez biztonságos, titkosított hozzáférést biztosít a szolgáltatásokhoz és erőforrásokhoz a teljes környezetében. Eközben az érzékeny munkaterheléseket teljesen távol tartja a nyilvános internettől, és teljes ellenőrzése alatt tartja.
A NetBird Client főbb funkciói
WireGuard mesh hálózatépítés
Automatikusan közvetlen peer-to-peer WireGuard alagutakat hoz létre az eszközök között, nagy teljesítményű titkosított kapcsolatot biztosítva központi VPN szerver szűk keresztmetszet nélkül.
Zéró bizalmi hozzáférés-vezérlés
A részletes hálózati szabályzatok pontosan meghatározzák, mely eszközök és felhasználók mely erőforrásokat érhetnek el, biztosítva a minimális jogosultságú hozzáférést a teljes infrastruktúrában.
SSO és MFA integráció
Integrálódik népszerű identitásszolgáltatókkal az egyszeri bejelentkezéshez és a többfaktoros hitelesítéshez, vállalati szintű biztonságot nyújtva magánhálózatához extra eszközök nélkül.
Automatikus NAT átjárás
A beépített hole-punching és relay fallback megbízható kapcsolatot biztosít még akkor is, ha az eszközök tűzfalak vagy korlátozó NAT mögött vannak, kézi porttovábbítás nélkül.
Kvantumrezisztens titkosítás
Az opcionális Rosenpass integráció posztkvantum kulcscserét ad hozzá a WireGuardhoz, jövőbiztossá téve a titkosított alagútjait a felmerülő fenyegetésekkel szemben.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a NetBird Client szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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