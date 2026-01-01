Akár 69% kedvezmény a NetBird Client szolgáltatásra

NetBird Client egykattintásos telepítése.

WireGuard-alapú hálós VPN kliens, amely összeköti a VPS-edet egy biztonságos privát hálózathoz nulla bizalmi hozzáférés-vezérléssel.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
NetBird Client egykattintásos telepítése.

Válasszon VPS csomagot a NetBird Client szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a NetBird Client

A NetBird kliens egy modern VPN megoldás, amely WireGuard-alapú overlay hálózatokat hoz létre az eszközök között, bonyolult szerverkonfiguráció nélkül. Automatikusan egyenrangú kapcsolatokat létesít vállalati szintű funkciókkal. Ezek közé tartozik az SSO integráció, a többfaktoros hitelesítés és a részletes hozzáférési szabályzatok. Mindezt egy központi vezérlősíkon keresztül kezelheti, hagyományos VPN-központ nélkül.

A NetBird kliens futtatása a VPS-én összekapcsolja felhőinfrastruktúráját a privát NetBird hálózatával. Ez biztonságos, titkosított hozzáférést biztosít a szolgáltatásokhoz és erőforrásokhoz a teljes környezetében. Eközben az érzékeny munkaterheléseket teljesen távol tartja a nyilvános internettől, és teljes ellenőrzése alatt tartja.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A NetBird Client főbb funkciói

WireGuard mesh hálózatépítés

Automatikusan közvetlen peer-to-peer WireGuard alagutakat hoz létre az eszközök között, nagy teljesítményű titkosított kapcsolatot biztosítva központi VPN szerver szűk keresztmetszet nélkül.

Zéró bizalmi hozzáférés-vezérlés

A részletes hálózati szabályzatok pontosan meghatározzák, mely eszközök és felhasználók mely erőforrásokat érhetnek el, biztosítva a minimális jogosultságú hozzáférést a teljes infrastruktúrában.

SSO és MFA integráció

Integrálódik népszerű identitásszolgáltatókkal az egyszeri bejelentkezéshez és a többfaktoros hitelesítéshez, vállalati szintű biztonságot nyújtva magánhálózatához extra eszközök nélkül.

Automatikus NAT átjárás

A beépített hole-punching és relay fallback megbízható kapcsolatot biztosít még akkor is, ha az eszközök tűzfalak vagy korlátozó NAT mögött vannak, kézi porttovábbítás nélkül.

Kvantumrezisztens titkosítás

Az opcionális Rosenpass integráció posztkvantum kulcscserét ad hozzá a WireGuardhoz, jövőbiztossá téve a titkosított alagútjait a felmerülő fenyegetésekkel szemben.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a NetBird Client szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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