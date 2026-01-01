A NetBird kliens egy modern VPN megoldás, amely WireGuard-alapú overlay hálózatokat hoz létre az eszközök között, bonyolult szerverkonfiguráció nélkül. Automatikusan egyenrangú kapcsolatokat létesít vállalati szintű funkciókkal. Ezek közé tartozik az SSO integráció, a többfaktoros hitelesítés és a részletes hozzáférési szabályzatok. Mindezt egy központi vezérlősíkon keresztül kezelheti, hagyományos VPN-központ nélkül.

A NetBird kliens futtatása a VPS-én összekapcsolja felhőinfrastruktúráját a privát NetBird hálózatával. Ez biztonságos, titkosított hozzáférést biztosít a szolgáltatásokhoz és erőforrásokhoz a teljes környezetében. Eközben az érzékeny munkaterheléseket teljesen távol tartja a nyilvános internettől, és teljes ellenőrzése alatt tartja.