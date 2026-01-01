PsiTransfer egykattintásos telepítése.
Egyszerű, saját üzemeltetésű fájlmegosztás lejáró linkekkel, jelszavas védelemmel és folytatható feltöltésekkel — fiók nélkül.
Válasszon VPS csomagot a PsiTransfer szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a PsiTransfer
A PsiTransfer egy könnyű, nyílt forráskódú fájlátviteli szolgáltatás, amellyel lejáró letöltési linkeken keresztül oszthat meg fájlokat. Sem a küldőknek, sem a címzetteknek nincs szükségük fiókra. A fájlokat feltöltési gyűjtőkbe rendezik, amelyek konfigurálható megőrzési idővel rendelkeznek, az egyszeri letöltéstől a 8 hetes lejáratig. Minden gyűjtő opcionálisan jelszóval védhető AES titkosítással. A címzettek mindent letölthetnek egyetlen zip vagy tar.gz archívumként, anélkül, hogy bármit is telepítenének.
A PsiTransfer saját VPS-en való üzemeltetése privát módon tartja a fájlátviteleket. Nincs méretkorlát, amit egy felhőszolgáltatás szabna. Nincs harmadik félnek küldött fájlmetadat, és teljes ellenőrzés alatt tarthatja a megőrzési szabályzatokat és a tárhelyet. Egy opcionális admin panel lehetővé teszi az aktív feltöltések figyelését és a tárhely kezelését egyetlen védett oldalról.
A PsiTransfer főbb funkciói
Lejáró letöltési linkek
Állítsa be a megőrzési időt egyszeri letöltéstől akár 8 hétig — a fájlok és a hozzájuk tartozó linkek automatikusan törlődnek lejáratukkor.
Nincs szükség fiókokra
A címzettek közvetlenül egy megosztható linkről töltenek le fájlokat anélkül, hogy regisztrálnának vagy bejelentkeznének bármilyen szolgáltatásba.
Jelszóval védett tárolók
Biztosítson minden feltöltést AES-titkosított tároló jelszavakkal, így csak a kijelölt címzettek férhetnek hozzá a megosztott fájlokhoz.
Folytatható feltöltések
Nagy fájlfeltöltések automatikusan folytatódnak hálózati megszakítások után, a tus.io protokoll segítségével, megelőzve a sikertelen átviteleket lassú kapcsolatokon.
Tömeges archívum letöltése
A címzettek egyetlen kattintással letölthetik egy tárolóban lévő összes fájlt egyetlen zip vagy tar.gz archívumként, anélkül, hogy egyenként töltenék le a fájlokat.
Admin irányítópult
Figyelje az összes aktív tárolót, tekintse meg a tárhelyhasználatot, és törölje a feltöltéseket egy jelszóval védett admin panelről az /admin címen.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PsiTransfer szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.