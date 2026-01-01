A PsiTransfer egy könnyű, nyílt forráskódú fájlátviteli szolgáltatás, amellyel lejáró letöltési linkeken keresztül oszthat meg fájlokat. Sem a küldőknek, sem a címzetteknek nincs szükségük fiókra. A fájlokat feltöltési gyűjtőkbe rendezik, amelyek konfigurálható megőrzési idővel rendelkeznek, az egyszeri letöltéstől a 8 hetes lejáratig. Minden gyűjtő opcionálisan jelszóval védhető AES titkosítással. A címzettek mindent letölthetnek egyetlen zip vagy tar.gz archívumként, anélkül, hogy bármit is telepítenének.

A PsiTransfer saját VPS-en való üzemeltetése privát módon tartja a fájlátviteleket. Nincs méretkorlát, amit egy felhőszolgáltatás szabna. Nincs harmadik félnek küldött fájlmetadat, és teljes ellenőrzés alatt tarthatja a megőrzési szabályzatokat és a tárhelyet. Egy opcionális admin panel lehetővé teszi az aktív feltöltések figyelését és a tárhely kezelését egyetlen védett oldalról.