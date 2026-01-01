Telepítse az Apache Amorót egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú lakehouse kezelési szolgáltatás Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive és Paimon táblák számára.
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Erre jó a Apache Amoro
Az Apache Amoro egy inkubációs Apache projekt, amely önmenedzselő réteget ad a nyílt lakehouse formátumokhoz. Egységes webes irányítópultot biztosít a katalógusokhoz, táblákhoz és a folyamatos önoptimalizáláshoz. Integrálódik a Flink, Spark és Trino rendszerekkel. Ezáltal a platformcsapatok egyetlen helyről kezelhetik a táblakarbantartást, a fájltömörítést, a pillanatkép-lejáratot és az adatmegőrzési szabályzatokat, több táblaformátumon át.
Az Amoro saját üzemeltetése a katalógus metaadatait, a táblastatisztikákat és az optimalizáló tevékenységét az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Ezáltal elkerülhetők a táblánkénti SaaS díjak. A mellékelt webes felhasználói felület megjeleníti a táblaméreteket, az optimalizálási folyamatot, a pillanatkép-előzményeket és az SQL terminál hozzáférést. Ez operatív konzolt biztosít az adatplatform-csapatoknak, amely nem létezik a nyers Iceberg vagy Paimon telepítésekben.
A Apache Amoro főbb funkciói
Egységes lakehouse irányítópult
Böngészhet katalógusokat, sémákat, táblákat, pillanatfelvételeket és partíciókat Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive és Paimon formátumok között egyetlen webes UI-ról, SQL írása nélkül.
Önoptimalizáló motor
Folyamatosan tömöríti a kis fájlokat, összevonja a törléseket és újraírja a manifesztumokat a háttérben, hogy a streaming és CDC táblák kézi karbantartás nélkül is gyorsan lekérdezhetők maradjanak.
Többformátumú katalógus
Regisztráljon belső Amoro katalógusokat, vagy csatlakozzon meglévő Hive Metastore, AWS Glue, REST és Hadoop katalógusokhoz, és kezeljen minden támogatott táblaformátumot egyetlen vezérlősíkról.
Beépíthető optimalizáló konténerek
Futtasson optimalizálási feladatokat egy helyi konténeren azonnal, vagy skálázza ki külső Flink, Spark vagy Kubernetes optimalizáló konténerekre az adatmennyiség növekedésével.
Beépített SQL terminál
Kérdezzen le és vizsgáljon meg táblákat közvetlenül az irányítópultról a beágyazott helyi Spark terminállal, vagy csatlakoztassa a Kyuubit megosztott éles környezeti SQL hozzáféréshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache Amoro szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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