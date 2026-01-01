Az Apache Amoro egy inkubációs Apache projekt, amely önmenedzselő réteget ad a nyílt lakehouse formátumokhoz. Egységes webes irányítópultot biztosít a katalógusokhoz, táblákhoz és a folyamatos önoptimalizáláshoz. Integrálódik a Flink, Spark és Trino rendszerekkel. Ezáltal a platformcsapatok egyetlen helyről kezelhetik a táblakarbantartást, a fájltömörítést, a pillanatkép-lejáratot és az adatmegőrzési szabályzatokat, több táblaformátumon át.

Az Amoro saját üzemeltetése a katalógus metaadatait, a táblastatisztikákat és az optimalizáló tevékenységét az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Ezáltal elkerülhetők a táblánkénti SaaS díjak. A mellékelt webes felhasználói felület megjeleníti a táblaméreteket, az optimalizálási folyamatot, a pillanatkép-előzményeket és az SQL terminál hozzáférést. Ez operatív konzolt biztosít az adatplatform-csapatoknak, amely nem létezik a nyers Iceberg vagy Paimon telepítésekben.