Akár 69% kedvezmény a Apache CouchDB szolgáltatásra

Telepítse az Apache CouchDB-t egyetlen kattintással.

Több elsődleges dokumentumadatbázis intuitív HTTP/JSON API-val, megbízhatóságra és offline-első replikációra tervezve.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse az Apache CouchDB-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Apache CouchDB szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Apache CouchDB

Az Apache CouchDB egy nyílt forráskódú NoSQL dokumentumadatbázis. Az adatokat JSON dokumentumokként tárolja, és minden műveletet egy letisztult HTTP/REST API-n keresztül tesz elérhetővé. A legtöbb adatbázissal ellentétben a CouchDB alapvetően több elsődleges kialakítású. Ez azt jelenti, hogy minden csomópont fogad olvasási és írási műveleteket. A változások a csomópontok (és még a böngésző kliensek) között áramlanak. Ez növekményes replikációval történik, amely túléli a hálózati partíciókat és az időszakos kapcsolódási problémákat.

A CouchDB saját üzemeltetése a saját VPS-en egy éles környezetben is használható adatbázist biztosít. Ez offline-first mobilalkalmazásokhoz, edge telepítésekhez és rugalmas webszolgáltatásokhoz ideális. Nincs dokumentumonkénti árazás vagy szolgáltató által kezelt korlát. A mellékelt Fauxton webkonzol teljes körű adminisztratív hozzáférést biztosít lekérdezésekhez, replikáció beállításához, felhasználókezeléshez és a tervezési dokumentumok szerkesztéséhez.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Apache CouchDB főbb funkciói

Több-elsődleges replikáció

Minden csomópont elfogadja az írásokat és inkrementálisan szinkronizálja a változásokat — tökéletes az aktív-aktív klaszterekhez, élcsomópontokhoz és mobil szinkronizáláshoz PouchDB vagy Couchbase Lite segítségével.

HTTP/JSON API

Minden művelet egy szabványos HTTP kérés, amely JSON-t ad vissza, így a CouchDB bármilyen nyelvről vagy futtatókörnyezetből használható natív illesztőprogram nélkül.

Fauxton Admin UI

Böngészőalapú irányítópult adatbázisok böngészéséhez, Mango lekérdezések futtatásához, tervezési dokumentumok szerkesztéséhez és replikáció konfigurálásához.

Mango lekérdező nyelv

MongoDB-stílusú JSON lekérdezési szintaxis deklaratív szelektálókkal és indexekkel — nem szükséges JavaScript nézeteket írni a gyakori keresésekhez.

Összeomlás-központú tervezés

A csak hozzáfűzhető B-fa tárolás azt jelenti, hogy a CouchDB túléli a hirtelen áramkimaradást adatvesztés nélkül, és azonnal helyreáll újraindításkor.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache CouchDB szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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