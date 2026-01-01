Telepítse az Apache CouchDB-t egyetlen kattintással.
Több elsődleges dokumentumadatbázis intuitív HTTP/JSON API-val, megbízhatóságra és offline-első replikációra tervezve.
Válasszon VPS csomagot a Apache CouchDB szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Apache CouchDB
Az Apache CouchDB egy nyílt forráskódú NoSQL dokumentumadatbázis. Az adatokat JSON dokumentumokként tárolja, és minden műveletet egy letisztult HTTP/REST API-n keresztül tesz elérhetővé. A legtöbb adatbázissal ellentétben a CouchDB alapvetően több elsődleges kialakítású. Ez azt jelenti, hogy minden csomópont fogad olvasási és írási műveleteket. A változások a csomópontok (és még a böngésző kliensek) között áramlanak. Ez növekményes replikációval történik, amely túléli a hálózati partíciókat és az időszakos kapcsolódási problémákat.
A CouchDB saját üzemeltetése a saját VPS-en egy éles környezetben is használható adatbázist biztosít. Ez offline-first mobilalkalmazásokhoz, edge telepítésekhez és rugalmas webszolgáltatásokhoz ideális. Nincs dokumentumonkénti árazás vagy szolgáltató által kezelt korlát. A mellékelt Fauxton webkonzol teljes körű adminisztratív hozzáférést biztosít lekérdezésekhez, replikáció beállításához, felhasználókezeléshez és a tervezési dokumentumok szerkesztéséhez.
A Apache CouchDB főbb funkciói
Több-elsődleges replikáció
Minden csomópont elfogadja az írásokat és inkrementálisan szinkronizálja a változásokat — tökéletes az aktív-aktív klaszterekhez, élcsomópontokhoz és mobil szinkronizáláshoz PouchDB vagy Couchbase Lite segítségével.
HTTP/JSON API
Minden művelet egy szabványos HTTP kérés, amely JSON-t ad vissza, így a CouchDB bármilyen nyelvről vagy futtatókörnyezetből használható natív illesztőprogram nélkül.
Fauxton Admin UI
Böngészőalapú irányítópult adatbázisok böngészéséhez, Mango lekérdezések futtatásához, tervezési dokumentumok szerkesztéséhez és replikáció konfigurálásához.
Mango lekérdező nyelv
MongoDB-stílusú JSON lekérdezési szintaxis deklaratív szelektálókkal és indexekkel — nem szükséges JavaScript nézeteket írni a gyakori keresésekhez.
Összeomlás-központú tervezés
A csak hozzáfűzhető B-fa tárolás azt jelenti, hogy a CouchDB túléli a hirtelen áramkimaradást adatvesztés nélkül, és azonnal helyreáll újraindításkor.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache CouchDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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