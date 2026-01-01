Az Apache CouchDB egy nyílt forráskódú NoSQL dokumentumadatbázis. Az adatokat JSON dokumentumokként tárolja, és minden műveletet egy letisztult HTTP/REST API-n keresztül tesz elérhetővé. A legtöbb adatbázissal ellentétben a CouchDB alapvetően több elsődleges kialakítású. Ez azt jelenti, hogy minden csomópont fogad olvasási és írási műveleteket. A változások a csomópontok (és még a böngésző kliensek) között áramlanak. Ez növekményes replikációval történik, amely túléli a hálózati partíciókat és az időszakos kapcsolódási problémákat.

A CouchDB saját üzemeltetése a saját VPS-en egy éles környezetben is használható adatbázist biztosít. Ez offline-first mobilalkalmazásokhoz, edge telepítésekhez és rugalmas webszolgáltatásokhoz ideális. Nincs dokumentumonkénti árazás vagy szolgáltató által kezelt korlát. A mellékelt Fauxton webkonzol teljes körű adminisztratív hozzáférést biztosít lekérdezésekhez, replikáció beállításához, felhasználókezeléshez és a tervezési dokumentumok szerkesztéséhez.