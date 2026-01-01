Az Apache Doris egy modern, valós idejű MPP analitikai adatbázis. Több ezer szervezet használja, köztük a JD.com, a Tencent, a Xiaomi, a Meituan és a ByteDance. Segítségével irányítópultokat, ad-hoc elemzéseket és ügyféloldali analitikákat működtetnek több száz terabájtnyi adaton.

Vektorizált végrehajtó motorja, oszlopos tárolása és költségalapú optimalizálója ezredmásodperces SQL lekérdezéseket biztosít több milliárd soron. Vezeték-kompatibilis marad a MySQL protokollal, így a meglévő BI eszközök és illesztőprogramok változtatás nélkül csatlakozhatnak.

A Doris saját VPS-en történő üzemeltetése közvetlen ellenőrzés alatt tartja a lekérdezési késleltetést, az adatmegőrzési szabályzatokat és az adatbetöltési folyamatokat. Nincs lekérdezésenkénti számlázás vagy gyártói függőség. A mellékelt frontend egy integrált webkonzolt tartalmaz a fürt állapotának, a lekérdezések profilozásának és az SQL felfedezésének céljából.