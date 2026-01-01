Telepítse az Apache Doris-t egykattintásos telepítéssel.
Nagy teljesítményű MPP analitikai adatbázis valós idejű jelentésekhez, ad-hoc SQL-hez és egységes adattárház-kezeléshez petabájtos méretben.
Válasszon VPS csomagot a Apache Doris szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Apache Doris
Az Apache Doris egy modern, valós idejű MPP analitikai adatbázis. Több ezer szervezet használja, köztük a JD.com, a Tencent, a Xiaomi, a Meituan és a ByteDance. Segítségével irányítópultokat, ad-hoc elemzéseket és ügyféloldali analitikákat működtetnek több száz terabájtnyi adaton.
Vektorizált végrehajtó motorja, oszlopos tárolása és költségalapú optimalizálója ezredmásodperces SQL lekérdezéseket biztosít több milliárd soron. Vezeték-kompatibilis marad a MySQL protokollal, így a meglévő BI eszközök és illesztőprogramok változtatás nélkül csatlakozhatnak.
A Doris saját VPS-en történő üzemeltetése közvetlen ellenőrzés alatt tartja a lekérdezési késleltetést, az adatmegőrzési szabályzatokat és az adatbetöltési folyamatokat. Nincs lekérdezésenkénti számlázás vagy gyártói függőség. A mellékelt frontend egy integrált webkonzolt tartalmaz a fürt állapotának, a lekérdezések profilozásának és az SQL felfedezésének céljából.
A Apache Doris főbb funkciói
MySQL-kompatibilis SQL
Támogatja a MySQL vezetékes protokollt, így a JDBC, ODBC, BI eszközök és a meglévő irányítópultok nulla kódmódosítással csatlakozhatnak a Doris-hoz.
Vektorizált MPP motor
Az oszlopos tárolás, a vektorizált végrehajtás és a költségalapú optimalizáló másodperc alatti SQL-t eredményez milliárdnyi soron keresztül.
Valós idejű adatfelvétel
A Stream Load, a Routine Load from Kafka és a Flink/Spark csatlakozók másodperceken belül friss adatokat juttatnak lekérdezhető táblákba.
Föderált lakehouse lekérdezések
A Multi-Catalog közvetlenül olvas Hive, Iceberg, Hudi, Paimon és JDBC forrásokat, így másolás nélkül lekérdezheti a tóadatokat.
Beépített webes konzol
A frontend biztosít egy böngésző alapú felhasználói felületet a fürt állapotának, SQL futtatására, lekérdezési profilok vizsgálatára és felhasználók és szerepkörök kezelésére.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache Doris szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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