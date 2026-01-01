Telepítse az Unmanic-et egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett média könyvtár optimalizáló, amely automatikusan átkódolja és konvertálja a fájlokat az Ön által preferált formátumokba.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Unmanic
Az Unmanic egy saját üzemeltetésű média könyvtár optimalizáló eszköz, amely automatikusan átvizsgálja a fájlokat és egységes formátumokká alakítja őket az FFmpeg használatával. A fájlok kézi konvertálása vagy szkriptek írása helyett az Unmanic folyamatosan figyeli a könyvtárat. Azonosítja azokat a fájlokat, amelyek nem felelnek meg a beállított kimeneti előbeállításoknak, és feldolgozásra sorolja őket. Mindezt egy webes felületen keresztül kezelve.
Az Unmanic saját üzemeltetése egy VPS-en folyamatos konverziós folyamatot biztosít a média gyűjteményéhez. Akár videó kodekeket egységesít, fájlméreteket csökkent, vagy DVR felvételeket dolgoz fel, az Unmanic a háttérben végzi a feladatokat. Ehhez nem szükséges, hogy az asztali gépének bekapcsolva kelljen maradnia.
A Unmanic főbb funkciói
Automatizált könyvtári szkennelés
Az Unmanic folyamatosan átvizsgálja a média könyvtárát, és feldolgozásra sorba állítja azokat a fájlokat, amelyek nem egyeznek a konfigurált kimeneti beállításaival.
FFmpeg-alapú átkódolás
Videó és hang átkódolása bármilyen formátumba vagy kodekbe, amelyet az FFmpeg támogat, beleértve a H.264, H.265, AV1 és AAC formátumokat.
Plugin rendszer
Bővítse az Unmanic-et közösségi bővítményekkel reklámok eltávolítására, fájlok átnevezésére, archívumok tömörítésére és még sok másra.
Valós idejű fájlfigyelő
A rendszer automatikusan észleli az új vagy módosított fájlokat, így a frissen hozzáadott média feldolgozását sorba állítja kézi beavatkozás nélkül.
Feladatsor-kezelés
Párhuzamos konverziós feladatok kezelése vizuális várólistával, amely élő előrehaladást, becsült időt és feldolgozási előzményeket mutat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Unmanic szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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