Az Unmanic egy saját üzemeltetésű média könyvtár optimalizáló eszköz, amely automatikusan átvizsgálja a fájlokat és egységes formátumokká alakítja őket az FFmpeg használatával. A fájlok kézi konvertálása vagy szkriptek írása helyett az Unmanic folyamatosan figyeli a könyvtárat. Azonosítja azokat a fájlokat, amelyek nem felelnek meg a beállított kimeneti előbeállításoknak, és feldolgozásra sorolja őket. Mindezt egy webes felületen keresztül kezelve.

Az Unmanic saját üzemeltetése egy VPS-en folyamatos konverziós folyamatot biztosít a média gyűjteményéhez. Akár videó kodekeket egységesít, fájlméreteket csökkent, vagy DVR felvételeket dolgoz fel, az Unmanic a háttérben végzi a feladatokat. Ehhez nem szükséges, hogy az asztali gépének bekapcsolva kelljen maradnia.