A Tunarr a Plex, Jellyfin vagy Emby könyvtáraiban található filmeket, műsorokat és klipeket ütemezett élő TV csatornákká alakítja. Ezek a csatornák úgy viselkednek, mint egy hagyományos kábeltévé-kínálat. Egy böngészőalapú felületen keresztül programozhatja az időréseket, létrehozhat ciklikus és blokk-keveréseket, valamint közbeiktatott töltelékeket szúrhat be. Tematikus csatornákat is szerkeszthet. Az eredményt HDHomeRun-kompatibilis tunerként vagy M3U lejátszási listaként teheti közzé, amelyet bármely IPTV kliens lejátszhat.

A dizqueTV modern utódjaként a Tunarr-t újrafejlesztették. Egy gyorsabb szerveren fut, új webes felhasználói felülettel. Natív FFmpeg átkódolást és folyamatos karbantartást biztosít. A Tunarr VPS-en történő saját üzemeltetése biztosítja, hogy a tuner bárhonnan elérhető legyen. A csatornákat éjjel-nappal futtatja anélkül, hogy otthoni gépet foglalna le. Soha nem érinti a média szervereiben lévő eredeti fájlokat.