Telepítse a Tunarrt egykattintásos telepítéssel.
Készítsen egyedi élő TV csatornákat Plex, Jellyfin és Emby könyvtáraiból HDHomeRun emulációval.
Válasszon VPS csomagot a Tunarr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Tunarr
A Tunarr a Plex, Jellyfin vagy Emby könyvtáraiban található filmeket, műsorokat és klipeket ütemezett élő TV csatornákká alakítja. Ezek a csatornák úgy viselkednek, mint egy hagyományos kábeltévé-kínálat. Egy böngészőalapú felületen keresztül programozhatja az időréseket, létrehozhat ciklikus és blokk-keveréseket, valamint közbeiktatott töltelékeket szúrhat be. Tematikus csatornákat is szerkeszthet. Az eredményt HDHomeRun-kompatibilis tunerként vagy M3U lejátszási listaként teheti közzé, amelyet bármely IPTV kliens lejátszhat.
A dizqueTV modern utódjaként a Tunarr-t újrafejlesztették. Egy gyorsabb szerveren fut, új webes felhasználói felülettel. Natív FFmpeg átkódolást és folyamatos karbantartást biztosít. A Tunarr VPS-en történő saját üzemeltetése biztosítja, hogy a tuner bárhonnan elérhető legyen. A csatornákat éjjel-nappal futtatja anélkül, hogy otthoni gépet foglalna le. Soha nem érinti a média szervereiben lévő eredeti fájlokat.
A Tunarr főbb funkciói
Többforrású csatornák
Húzza be a programokat a Plex, Jellyfin és Emby szolgáltatásokból egyetlen virtuális csatornába anélkül, hogy másolná vagy újrakódolná az alapul szolgáló médiafájlokat.
HDHomeRun emuláció
A Tunarr egy HDHomeRun hálózati tunert hamisít, így a Plex DVR, a Jellyfin Live TV, a Channels DVR és más kliensek automatikusan felismerik.
Fejlett ütemezés
Programozza a csatornákat időrésekkel, véletlenszerű keverésekkel, blokk-keverésekkel és tematikus műsorrendekkel, amelyek napokig vagy hetekig ismétlődhetnek.
Közbeni kitöltő
Helyezzen be reklámokat, szignálokat vagy átvezetőket a műsorok közé, hogy minden csatornán hiteles sugárzási élményt teremtsen.
FFmpeg átkódolás
A beépített FFmpeg pipeline-ok menet közben konvertálják és összefűzik a programokat, opcionális hardveres gyorsítással a támogatott GPU-kon.
M3U lejátszási lista kimenet
Exportálja az összes csatornát M3U lejátszási listaként a VLC, Kodi, Tivimate és bármely más, szabványoknak megfelelő IPTV kliensben való lejátszáshoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Tunarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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