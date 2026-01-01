Telepítse a Dependency-Track-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú komponenselemző platform, amely folyamatosan figyeli a szoftver anyagjegyzékeket a sebezhetőségeket, elavult komponenseket és licenckockázatokat.
Válasszon VPS csomagot a Dependency-Track szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Dependency-Track
A Dependency-Track egy OWASP kiemelt projekt, amely folyamatos rálátást biztosít a biztonsági és mérnöki csapatoknak a szoftverellátási lánc kockázataira. Software Bill of Materials (SBOM) dokumentumokat fogad be CycloneDX formátumban, és minden komponenst elemzi hiteles sérülékenységi források, többek között a National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index és VulnDB alapján. Így egyetlen CVE közzététele azonnal megjelenik minden olyan projektben, amely az érintett könyvtárat használja.
A Dependency-Track saját üzemeltetése az SBOM-okat és a sérülékenységi megállapításokat a saját alkalmazásairól teljes mértékben az infrastruktúráján belül tartja. Ez fontos azon szervezetek számára, amelyek szabályozási vagy szerződéses korlátozások alá esnek az ellátási lánc telemetriájának tárolási helyét illetően. A PostgreSQL-alapú telepítés minden kiadásban teljes auditnaplót őriz meg az összetevők leltáráról és a házirend-döntésekről.
A Dependency-Track főbb funkciói
SBOM betöltés
Közvetlenül fogadja a CycloneDX anyagjegyzékeket CI/CD folyamatokból, építőeszközökből és SCA szkennerekből – nincs szükség ügynök telepítésére az alkalmazás-gazdagépeken.
Többforrású sebezhetőségi információk
Minden komponenst összevet az NVD-vel, GitHub Advisories-zal, OSS Index-szel és VulnDB-vel, így az új CVE-k azonnal megjelennek az érintett projektekben.
Szabályzati motor
Határozzon meg és érvényesítsen szabályzatokat a sebezhetőségi súlyosságra, licenccsaládokra és komponensek életkorára. A CI buildek meghiúsulnak, ha a projektek megsértik a szervezeti szabványokat.
Licenc-megfelelőség
Azonosítja az összes licencet a függőségi gráfban, és megjelöli az inkompatibilis vagy korlátozott licenceket, mielőtt azok bekerülnének egy kiadásba.
EPSS és kihasználási kontextus
Rangsorolja a találatokat az Exploit Prediction Scoring System és az ismert, kihasznált indikátorok alapján. A javítási erőfeszítéseket a legvalószínűbben támadható sebezhetőségekre összpontosítja.
REST API és webhookok
A teljes REST API és a kimenő értesítések (Slack, Microsoft Teams, Jira, webhooks) segítségével az eredményeket a meglévő jegykezelési és riasztási munkafolyamatokba integrálhatja.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dependency-Track szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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