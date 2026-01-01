A Dependency-Track egy OWASP kiemelt projekt, amely folyamatos rálátást biztosít a biztonsági és mérnöki csapatoknak a szoftverellátási lánc kockázataira. Software Bill of Materials (SBOM) dokumentumokat fogad be CycloneDX formátumban, és minden komponenst elemzi hiteles sérülékenységi források, többek között a National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index és VulnDB alapján. Így egyetlen CVE közzététele azonnal megjelenik minden olyan projektben, amely az érintett könyvtárat használja.

A Dependency-Track saját üzemeltetése az SBOM-okat és a sérülékenységi megállapításokat a saját alkalmazásairól teljes mértékben az infrastruktúráján belül tartja. Ez fontos azon szervezetek számára, amelyek szabályozási vagy szerződéses korlátozások alá esnek az ellátási lánc telemetriájának tárolási helyét illetően. A PostgreSQL-alapú telepítés minden kiadásban teljes auditnaplót őriz meg az összetevők leltáráról és a házirend-döntésekről.