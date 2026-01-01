Telepítse a Razziát egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett valós idejű kvízplatform többjátékos kvíz események lebonyolításához a saját VPS-ről.
Válasszon VPS csomagot a Razzia szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Razzia
A Razzia egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű, valós idejű kvízplatform, amelyet élő eseményekhez, csapatösszejövetelekhez és tantermi foglalkozásokhoz terveztek. A házigazda létrehoz egy játéktermet a jelszóval védett kezelőfelületen keresztül, megosztja a szobakódot a résztvevőkkel, és szabályozza a kvíz tempóját. Mindez bármely modern böngészőben fut, anélkül, hogy a résztvevőknek alkalmazást kellene letölteniük.
A Razzia saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja a kvíz tartalmát és a résztvevők adatait, játékdíjak és harmadik féltől származó szolgáltatásoktól való függőség nélkül. A könnyű, egykonténeres telepítés praktikussá teszi mind az ad hoc eseményekhez, mind a rendszeres, ismétlődő csapattevékenységekhez.
A Razzia főbb funkciói
Valós idejű többjátékos
A WebSocket-alapú élő játékmenet kérdéseket és pontszámokat juttat el minden résztvevőhöz egyidejűleg, észrevehető késés nélkül, még különböző hálózatokon keresztül is.
Nincs szükség alkalmazásra
A résztvevők azonnal csatlakozhatnak bármely modern böngészőn keresztül egy szobakód segítségével — nincs szükség fiókra, telepítésre és regisztrációs súrlódásra, mielőtt a kvíz elkezdődik.
Menedzser irányítópult
A jelszóval védett /manager felület teljes irányítást biztosít a házigazdának a játékmenet felett — a körök indítását, előrehaladását és befejezését a saját tempójában.
Egyéni kvíz tartalom
Kvízeket definiálhat JSON fájlokként, amelyeket a szerverén tárol, így teljes tulajdonjogot biztosítva a kérdések, válaszok és pontozás felett, gyártói függőség nélkül.
Egyidejű szobák
Futtasson több független játékszobát egyetlen példányról, így egy telepítés egyszerre több csapatot vagy munkamenetet is kiszolgálhat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Razzia szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.
További telepíthető alkalmazások
Anki Sync Server Enhanced
Önállóan üzemeltetett Anki szinkronizációs szerver többfelhasználós támogatással, biztonsági mentésekkel és webes irányítópulttal