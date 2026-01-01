A Razzia egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű, valós idejű kvízplatform, amelyet élő eseményekhez, csapatösszejövetelekhez és tantermi foglalkozásokhoz terveztek. A házigazda létrehoz egy játéktermet a jelszóval védett kezelőfelületen keresztül, megosztja a szobakódot a résztvevőkkel, és szabályozza a kvíz tempóját. Mindez bármely modern böngészőben fut, anélkül, hogy a résztvevőknek alkalmazást kellene letölteniük.

A Razzia saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja a kvíz tartalmát és a résztvevők adatait, játékdíjak és harmadik féltől származó szolgáltatásoktól való függőség nélkül. A könnyű, egykonténeres telepítés praktikussá teszi mind az ad hoc eseményekhez, mind a rendszeres, ismétlődő csapattevékenységekhez.