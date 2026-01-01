A Plandex egy nyílt forráskódú AI kódoló ügynök. A terminálodban fut, és valós szoftverfeladatokat old meg, amelyek több tucat fájlt és számos lépést érintenek. Ahelyett, hogy egyszeri kódrészleteket hozna létre, tervet épít és finomít. A fájl módosításokat elkülöníti a diff-alapú felülvizsgálathoz, mielőtt alkalmazná őket. Akár 2M token kontextust is kezel, hogy nagy kódbázisokon dolgozzon.

A Plandex saját üzemeltetése a VPS-eden a kódodat, a promptjaidat és a terveidet az általad ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Emellett egy állandó szervert biztosít, amelyhez a könnyű Plandex CLI bármely fejlesztőgépről csatlakozhat. Saját modell szolgáltatói hitelesítő adataidat használod — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google vagy helyi Ollama —, így nincs felhasználónkénti platformdíj vagy gyártói függőség.