Telepítse a Plandexet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú terminál AI kódoló ügynök, amely tervezi és végrehajtja a nagyméretű, több lépésből álló feladatokat számos fájlon keresztül.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Plandex
A Plandex egy nyílt forráskódú AI kódoló ügynök. A terminálodban fut, és valós szoftverfeladatokat old meg, amelyek több tucat fájlt és számos lépést érintenek. Ahelyett, hogy egyszeri kódrészleteket hozna létre, tervet épít és finomít. A fájl módosításokat elkülöníti a diff-alapú felülvizsgálathoz, mielőtt alkalmazná őket. Akár 2M token kontextust is kezel, hogy nagy kódbázisokon dolgozzon.
A Plandex saját üzemeltetése a VPS-eden a kódodat, a promptjaidat és a terveidet az általad ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Emellett egy állandó szervert biztosít, amelyhez a könnyű Plandex CLI bármely fejlesztőgépről csatlakozhat. Saját modell szolgáltatói hitelesítő adataidat használod — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google vagy helyi Ollama —, így nincs felhasználónkénti platformdíj vagy gyártói függőség.
A Plandex főbb funkciói
Nagy feladatokat tervez
Többlépéses terveket készít olyan változásokhoz, amelyek több tucat fájlt érintenek, ahelyett, hogy egyszeri kódrészleteket állítana elő.
2 millió token kontextus
Nagy kódbázisokat tölt be és értelmez, akár 2 millió tokenes kontextusablakkal.
Diff-alapú felülvizsgálat
A sandboxok elszigetelik a fájlszerkesztéseket és minden változtatáshoz diffet mutatnak, így Ön jóváhagyhatja vagy elutasíthatja, mielőtt bármi is érintené a munkaterületét.
Többszolgáltatós modellek
Csatlakozik OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini és helyi Ollama modellekhez egyetlen CLI munkamenetből.
Terminál-natív REPL
Terminál REPL-ben fut, fuzzy parancskiegészítéssel, szkripteléssel és piping támogatással — nincs szükség böngészőfülre.
Önállóan tárolt szerver
A laptopján lévő CLI csatlakozik a Plandex szerverhez a VPS-én, így a tervek és a projekt állapota az Ön irányítása alatt marad.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Plandex szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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