A Seafile egy nagy teljesítményű, nyílt forráskódú fájlszinkronizáló és -megosztó platform, amelyet világszerte milliók használnak. Egyedi blokkszintű szinkronizálási technológiája gyors, sávszélesség-hatékony fájlátvitelt biztosít az eszközök között, így ideális nagy fájlkönyvtárakat kezelő csapatok számára. A generikus felhőtárhelyekkel ellentétben a Seafile-t a kezdetektől fogva a hatalmas fájlgyűjtemények megbízható szinkronizálására tervezték.

A Seafile ügyféloldali titkosítást, fájlverziózást és részletes mappajogosultságokat kínál. Emellett minden platformhoz natív szinkronizáló kliensekkel rendelkezik. Így vállalati szintű fájlkezelést biztosít előfizetési díjak vagy felhasználónkénti árazás nélkül. Az önálló üzemeltetés minden adatát a saját szerverén tartja. Ez a sablon tartalmazza a MariaDB-t a metaadatok tárolására, a Memcached-et a teljesítmény-gyorsítótárazáshoz, és a Traefik HTTPS útválasztást a biztonságos hozzáféréshez.