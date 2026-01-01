Telepítse a Shlinket egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű URL-rövidítő márkázott rövid linkekkel, kattintási analitikával, QR-kódokkal és teljes REST API-val.
Válasszon VPS csomagot a Shlink szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Shlink
A Shlink egy hatékony nyílt forráskódú URL-rövidítő szolgáltatás. Teljes tulajdonjogot biztosít a linkinfrastruktúrája felett. A kereskedelmi szolgáltatások márkajelzést, árazási szinteket vagy adatmegosztási követelményeket írnak elő. A Shlinkkel saját domainjén hozhat létre márkás rövid linkeket. Nincs szükség harmadik féltől való függőségre.
A Shlink saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a kattintási adatai, elemzései és linkkonfigurációi teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Több mint 4600 GitHub csillaggal a Shlink egy bevált, aktívan karbantartott projekt. Ezt vállalkozások, tartalomkészítők és fejlesztők is használják, akiknek megbízható URL-rövidítésre van szükségük beszállítói kötöttség nélkül.
A Shlink főbb funkciói
Márkázott rövid linkek
Hozzon létre rövid linkeket saját egyedi domainjén, ezzel biztosítva márkája egységességét minden megosztott tartalomban.
Kattintási elemzés
Kövesse nyomon a részletes kattintási statisztikákat, beleértve a földrajzi helyet, az eszköztípust és a hivatkozó adatokat minden rövid linkhez.
QR-kód létrehozás
Automatikusan generáljon QR-kódokat bármilyen rövid linkhez, nyomtatott anyagokhoz, prezentációkhoz és offline kampányokhoz.
REST API hozzáférés
Programozottan hozhat létre és kezelhet linkeket egy teljes REST API segítségével, lehetővé téve a meglévő eszközeivel és munkafolyamataival való integrációt.
Link érvényessége és biztonság
Lejárati dátumokat állíthat be, és jelszóval védheti az érzékeny hivatkozásokat a hozzáférés szabályozásához és az időkorlátos megosztás érvényesítéséhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Shlink szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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