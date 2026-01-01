A Shlink egy hatékony nyílt forráskódú URL-rövidítő szolgáltatás. Teljes tulajdonjogot biztosít a linkinfrastruktúrája felett. A kereskedelmi szolgáltatások márkajelzést, árazási szinteket vagy adatmegosztási követelményeket írnak elő. A Shlinkkel saját domainjén hozhat létre márkás rövid linkeket. Nincs szükség harmadik féltől való függőségre.

A Shlink saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a kattintási adatai, elemzései és linkkonfigurációi teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Több mint 4600 GitHub csillaggal a Shlink egy bevált, aktívan karbantartott projekt. Ezt vállalkozások, tartalomkészítők és fejlesztők is használják, akiknek megbízható URL-rövidítésre van szükségük beszállítói kötöttség nélkül.