A Shynet egy saját üzemeltetésű webanalitikai platform, amelyet a magánéletre érzékeny weboldal-tulajdonosok számára terveztek. A kereskedelmi analitikai eszközökkel ellentétben a Shynet nyomon követi a látogatók viselkedését sütik, ujjlenyomat-azonosítás vagy személyes adatgyűjtés nélkül. Ezáltal teljes mértékben megfelel a GDPR-nak és hasonló adatvédelmi szabályozásoknak süti-sávok vagy hozzájárulási párbeszédpanelek nélkül.

A Shynet saját VPS-en történő telepítése azt jelenti, hogy a látogatói adatok soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Tiszta, értelmes metrikákat kap, mint például a munkamenetek, hivatkozók, betöltési idők és földrajzi adatok. Mindeközben tiszteletben tartja felhasználói magánéletét és megőrzi az analitikája feletti teljes tulajdonjogot.