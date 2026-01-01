Telepítse a Shynet-et egyetlen kattintással.
Adatvédelmet tiszteletben tartó webanalitikai platform, amely sütik nélkül működik, és teljes körű adatbirtoklást biztosít Önnek.
Válasszon VPS csomagot a Shynet szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Shynet
A Shynet egy saját üzemeltetésű webanalitikai platform, amelyet a magánéletre érzékeny weboldal-tulajdonosok számára terveztek. A kereskedelmi analitikai eszközökkel ellentétben a Shynet nyomon követi a látogatók viselkedését sütik, ujjlenyomat-azonosítás vagy személyes adatgyűjtés nélkül. Ezáltal teljes mértékben megfelel a GDPR-nak és hasonló adatvédelmi szabályozásoknak süti-sávok vagy hozzájárulási párbeszédpanelek nélkül.
A Shynet saját VPS-en történő telepítése azt jelenti, hogy a látogatói adatok soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Tiszta, értelmes metrikákat kap, mint például a munkamenetek, hivatkozók, betöltési idők és földrajzi adatok. Mindeközben tiszteletben tartja felhasználói magánéletét és megőrzi az analitikája feletti teljes tulajdonjogot.
A Shynet főbb funkciói
Sütimentes követés
Analitikát gyűjt sütik vagy ujjlenyomat-azonosítás nélkül, megszüntetve a hozzájárulási bannerek szükségességét, és biztosítva a GDPR és CCPA előírásainak való megfelelést.
Önállóan tárolt adattulajdon
Minden látogatói adat a VPS-én marad — nincs harmadik féllel való megosztás, nincsenek adatbrókerek, nincs platformfüggőség.
Könnyű beágyazó szkript
Egyetlen JavaScript kódrészlet vagy egy JS nélküli 1×1 pixeles követő integrálódik bármilyen weboldallal vagy statikus oldalgenerátorral.
Több webhelyes kezelés
Analitikák kezelése több weboldalhoz egyetlen irányítópultról, webhelyenkénti hozzáférés-vezérléssel a csapatok számára.
Valós idejű munkamenet adatok
Megtekintheti az aktív munkameneteket, a hivatkozó forrásokat, az oldalbetöltési időket és a földrajzi megoszlást valós időben.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Shynet szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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