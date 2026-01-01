Akár 69% kedvezmény a Microweber szolgáltatásra

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Nyílt forráskódú fogd és vidd weboldalkészítő és CMS beépített e-kereskedelemmel, amelyet a Laravel hajt.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Microweber-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Microweber szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Microweber

A Microweber egy nyílt forráskódú CMS és weboldal-készítő. Segítségével oldalak, blogok és online áruházak építhetők blokkok élő oldalra húzásával. Nincs szükség külön admin előnézetre vagy sablonkódolásra. Laravel alapokon épült és MIT licenc alatt áll. Tartalmaz egy teljes e-kereskedelmi motort és többnyelvű tartalmat. Modulrendszere alapból lefedi az üzleteket, galériákat, kapcsolatfelvételi űrlapokat és blogbejegyzéseket.

A Microweber saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít. Webhelyfájljai, ügyfélrendelései és feltöltött médiaanyagai az Ön felügyelete alatt maradnak. Nincsenek webhelyenkénti díjak vagy tranzakciós levonások. A telepíthető témákra és modulokra sincs platformkorlátozás.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Microweber főbb funkciói

Élő fogd és vidd szerkesztő

Szerkessze az oldalakat közvetlenül a felületen blokkok, szöveg és képek behúzásával – a létrehozott elrendezés pontosan az, amit a látogatók látnak.

Beépített e-kereskedelem

Indítson online áruházat termékkatalógusokkal, kosárral, pénztárral és rendeléskezeléssel, melyek alapvetően beépítettek — nincs szükség külön bővítményre vagy előfizetésre.

Laravel alap

A Laravel PHP keretrendszerre épülve ismerős MVC struktúrát, Composer csomagokat és Eloquent ORM-et biztosít a fejlesztőknek a platform biztonságos bővítéséhez.

Többnyelvű tartalom

Tegye közzé ugyanazt a webhelyet több nyelven natív fordítóeszközökkel, hogy elérhesse a nemzetközi közönséget harmadik féltől származó bővítmények nélkül.

Modul ökoszisztéma

Adjon hozzá galériákat, kapcsolatfelvételi űrlapokat, csúszkákat, üzleteket és blogbejegyzéseket újrafelhasználható modulokként, amelyek bármely oldalra áthúzhatók és vizuálisan újrakonfigurálhatók.

White-label témák

Szabja testre szabadon a sablonokat, a márkajelzést és az elrendezéseket az MIT licenc alatt. Ez ideális ügynökségek számára, amelyek ügyfeleiknek építenek webhelyeket, anélkül, hogy gyártói függőségbe kerülnének.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Microweber szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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