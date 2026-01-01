A Microweber egy nyílt forráskódú CMS és weboldal-készítő. Segítségével oldalak, blogok és online áruházak építhetők blokkok élő oldalra húzásával. Nincs szükség külön admin előnézetre vagy sablonkódolásra. Laravel alapokon épült és MIT licenc alatt áll. Tartalmaz egy teljes e-kereskedelmi motort és többnyelvű tartalmat. Modulrendszere alapból lefedi az üzleteket, galériákat, kapcsolatfelvételi űrlapokat és blogbejegyzéseket.

A Microweber saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít. Webhelyfájljai, ügyfélrendelései és feltöltött médiaanyagai az Ön felügyelete alatt maradnak. Nincsenek webhelyenkénti díjak vagy tranzakciós levonások. A telepíthető témákra és modulokra sincs platformkorlátozás.