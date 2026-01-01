Telepítse a Microweber-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú fogd és vidd weboldalkészítő és CMS beépített e-kereskedelemmel, amelyet a Laravel hajt.
Válasszon VPS csomagot a Microweber szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Microweber
A Microweber egy nyílt forráskódú CMS és weboldal-készítő. Segítségével oldalak, blogok és online áruházak építhetők blokkok élő oldalra húzásával. Nincs szükség külön admin előnézetre vagy sablonkódolásra. Laravel alapokon épült és MIT licenc alatt áll. Tartalmaz egy teljes e-kereskedelmi motort és többnyelvű tartalmat. Modulrendszere alapból lefedi az üzleteket, galériákat, kapcsolatfelvételi űrlapokat és blogbejegyzéseket.
A Microweber saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít. Webhelyfájljai, ügyfélrendelései és feltöltött médiaanyagai az Ön felügyelete alatt maradnak. Nincsenek webhelyenkénti díjak vagy tranzakciós levonások. A telepíthető témákra és modulokra sincs platformkorlátozás.
A Microweber főbb funkciói
Élő fogd és vidd szerkesztő
Szerkessze az oldalakat közvetlenül a felületen blokkok, szöveg és képek behúzásával – a létrehozott elrendezés pontosan az, amit a látogatók látnak.
Beépített e-kereskedelem
Indítson online áruházat termékkatalógusokkal, kosárral, pénztárral és rendeléskezeléssel, melyek alapvetően beépítettek — nincs szükség külön bővítményre vagy előfizetésre.
Laravel alap
A Laravel PHP keretrendszerre épülve ismerős MVC struktúrát, Composer csomagokat és Eloquent ORM-et biztosít a fejlesztőknek a platform biztonságos bővítéséhez.
Többnyelvű tartalom
Tegye közzé ugyanazt a webhelyet több nyelven natív fordítóeszközökkel, hogy elérhesse a nemzetközi közönséget harmadik féltől származó bővítmények nélkül.
Modul ökoszisztéma
Adjon hozzá galériákat, kapcsolatfelvételi űrlapokat, csúszkákat, üzleteket és blogbejegyzéseket újrafelhasználható modulokként, amelyek bármely oldalra áthúzhatók és vizuálisan újrakonfigurálhatók.
White-label témák
Szabja testre szabadon a sablonokat, a márkajelzést és az elrendezéseket az MIT licenc alatt. Ez ideális ügynökségek számára, amelyek ügyfeleiknek építenek webhelyeket, anélkül, hogy gyártói függőségbe kerülnének.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Microweber szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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