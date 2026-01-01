Telepítse a Universal Media Servert egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, DLNA-kompatibilis médiaszerver videók, zenék és fotók streameléséhez bármilyen kompatibilis tévére, konzolra vagy lejátszóra.
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Erre jó a Universal Media Server
A Universal Media Server egy nyílt forráskódú, DLNA-kompatibilis médiaszerver. Videókat, zenéket és fényképeket streamel bármilyen kompatibilis lejátszóeszközre — beleértve az okostévéket, játékkonzolokat, Blu-ray lejátszókat és mobilalkalmazásokat. Valós idejű átkódolást végez a cél eszköz által nem támogatott formátumokhoz, FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth és VLC feldolgozó háttérrendszereket használva.
Egy beépített webes felület lehetővé teszi a média mappák, átkódolási profilok és csatlakoztatott eszközbeállítások konfigurálását bármely böngészőből. Nincs szükség külső adatbázisra — a Universal Media Server helyileg tárolja a konfigurációját és automatikusan építi a metaadat-gyorsítótárakat. A saját VPS-en történő üzemeltetés minden médiaforgalmat az Ön ellenőrzése alatt tart.
A Universal Media Server főbb funkciói
DLNA és UPnP Streamelés
Videót, hangot és képeket streamel bármilyen DLNA- vagy UPnP-kompatibilis eszközre — okostévékre, konzolokra, Blu-ray lejátszókra és mobilalkalmazásokra.
Menet közbeni átkódolás
Automatikusan konvertálja a médiát a célkészülék által támogatott formátumba FFmpeg, MEncoder, VLC és más mellékelt átkódolók használatával.
Webes kezelőfelület
Konfigurálja a média mappákat, eszközprofilokat és átkódolási beállításokat egy böngészőalapú adminisztrációs felületről, parancssori hozzáférés nélkül.
Széles körű formátumtámogatás
Szinte minden videó- és hangformátumot kezel, beleértve az MKV, AVI, MP4, FLAC és egyéb formátumokat, automatikus codec felismeréssel eszközönként.
Adatbázis nem szükséges
A konfigurációs és metaadat gyorsítótárak helyi fájlokként tárolódnak – nincs szükség külön adatbázis-szolgáltatásra a szerver futtatásához.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Universal Media Server szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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