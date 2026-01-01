A Universal Media Server egy nyílt forráskódú, DLNA-kompatibilis médiaszerver. Videókat, zenéket és fényképeket streamel bármilyen kompatibilis lejátszóeszközre — beleértve az okostévéket, játékkonzolokat, Blu-ray lejátszókat és mobilalkalmazásokat. Valós idejű átkódolást végez a cél eszköz által nem támogatott formátumokhoz, FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth és VLC feldolgozó háttérrendszereket használva.

Egy beépített webes felület lehetővé teszi a média mappák, átkódolási profilok és csatlakoztatott eszközbeállítások konfigurálását bármely böngészőből. Nincs szükség külső adatbázisra — a Universal Media Server helyileg tárolja a konfigurációját és automatikusan építi a metaadat-gyorsítótárakat. A saját VPS-en történő üzemeltetés minden médiaforgalmat az Ön ellenőrzése alatt tart.