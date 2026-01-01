Telepítse az Expensave-et egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú személyes és családi kiadáskövető a költési szokások nyomon követésére és a háztartási költségvetések kezelésére.
Válasszon VPS csomagot a Expensave szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Expensave
Az Expensave egy nyílt forráskódú kiadáskövető alkalmazás, egyének és családok számára készült, akik teljes kontrollt szeretnének pénzügyi adataik felett. Megosztott kiadásnaptárakkal, bankszámlakivonat-importtal és költési szokásokról szóló jelentésekkel a nyers tranzakciós adatokból hasznosítható információkat nyer, melyek segítenek megérteni, hová megy a pénze.
Az Expensave saját VPS-en való üzemeltetése megóvja az érzékeny pénzügyi adatokat a külső kereskedelmi szerverektől, és megszünteti az ismétlődő előfizetési díjakat. Emellett minden háztartási tagnak hozzáférést biztosít hitelesítő adatok megosztása nélkül, miközben az automatikus biztonsági mentések évek költési előzményeit védik.
A Expensave főbb funkciói
Megosztott költségnaptárak
Több felhasználó is hozzájárulhat ugyanahhoz a naptárhoz, megkönnyítve ezzel a családok és lakótársak számára a háztartási költségvetés átláthatóságának fenntartását.
Bankkivonat importálás
Importáljon kivonatokat pénzintézetektől a tranzakciók automatikus feltöltéséhez, csökkentve a kézi adatbevitelt és biztosítva a teljes kiadási nyilvántartást.
Költési szokások jelentései
A vizuális elemzés időbeli bontásban kategóriák szerint lebontja a bevételeket és kiadásokat, olyan mintázatokat tárva fel, amelyek segítenek okosabb költségvetési döntéseket hozni.
Progressive Web App
A mobilra optimalizált PWA lehetővé teszi a költségek azonnali rögzítését bármilyen eszközről, így soha nem marad le egy tranzakcióról sem útközben.
Adatvédelmet szem előtt tartó tervezés
Minden pénzügyi adat a saját szerverén marad – nincs harmadik féltől származó analitika, előfizetési díj és nincs kockázata egy kereskedelmi platform leállásának.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Expensave szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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