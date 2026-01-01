Az Expensave egy nyílt forráskódú kiadáskövető alkalmazás, egyének és családok számára készült, akik teljes kontrollt szeretnének pénzügyi adataik felett. Megosztott kiadásnaptárakkal, bankszámlakivonat-importtal és költési szokásokról szóló jelentésekkel a nyers tranzakciós adatokból hasznosítható információkat nyer, melyek segítenek megérteni, hová megy a pénze.

Az Expensave saját VPS-en való üzemeltetése megóvja az érzékeny pénzügyi adatokat a külső kereskedelmi szerverektől, és megszünteti az ismétlődő előfizetési díjakat. Emellett minden háztartási tagnak hozzáférést biztosít hitelesítő adatok megosztása nélkül, miközben az automatikus biztonsági mentések évek költési előzményeit védik.