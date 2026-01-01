A Transmute egy adatvédelem-központú fájlkonvertáló, amely dokumentumokat, képeket, hangot és videót alakít át formátumok között egy letisztult webes felületen keresztül.

A fájlokat a saját, önállóan üzemeltetett példányod dolgozza fel, nem pedig egy anonim felhőszolgáltatás. Így az érzékeny anyagok soha nem hagyják el az általad ellenőrzött infrastruktúrát, és nincsenek feltöltési korlátok, vízjelek vagy konverziónkénti díjak.

A Transmute önálló üzemeltetése egy VPS-en egy privát, mindig elérhető konverziós eszközt biztosít a csapatoknak, amely bármely böngészőből elérhető.

Ez egy praktikus alternatíva a hirdetésekkel támogatott online konvertálókhoz képest, amelyek adatokat gyűjtenek. Ezáltal kiválóan alkalmas szigorú adatkezelési követelményekkel rendelkező szervezetek számára, vagy bárkinek, aki egyszerűen csak formátumkonverziót szeretne anélkül, hogy fájlokat adna át egy harmadik félnek.