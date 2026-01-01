Telepítse a Transmute-ot egyetlen kattintással.
Adatvédelem-központú fájlkonvertáló, amely dokumentumokat, képeket, hanganyagokat és videókat alakít át anélkül, hogy feltöltené őket harmadik fél szervereire.
Válasszon VPS csomagot a Transmute szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Transmute
A Transmute egy adatvédelem-központú fájlkonvertáló, amely dokumentumokat, képeket, hangot és videót alakít át formátumok között egy letisztult webes felületen keresztül.
A fájlokat a saját, önállóan üzemeltetett példányod dolgozza fel, nem pedig egy anonim felhőszolgáltatás. Így az érzékeny anyagok soha nem hagyják el az általad ellenőrzött infrastruktúrát, és nincsenek feltöltési korlátok, vízjelek vagy konverziónkénti díjak.
A Transmute önálló üzemeltetése egy VPS-en egy privát, mindig elérhető konverziós eszközt biztosít a csapatoknak, amely bármely böngészőből elérhető.
Ez egy praktikus alternatíva a hirdetésekkel támogatott online konvertálókhoz képest, amelyek adatokat gyűjtenek. Ezáltal kiválóan alkalmas szigorú adatkezelési követelményekkel rendelkező szervezetek számára, vagy bárkinek, aki egyszerűen csak formátumkonverziót szeretne anélkül, hogy fájlokat adna át egy harmadik félnek.
A Transmute főbb funkciói
Adatvédelmet szem előtt tartó konverzió
A fájlokat teljes mértékben a saját üzemeltetésű példányán dolgozzák fel, így az érzékeny dokumentumok és médiafájlok soha nem jutnak el harmadik fél szerverére.
Többformátumú támogatás
Dokumentumok, képek, hanganyagok és videók konvertálása egyetlen felületről, asztali szoftver telepítése nélkül.
Korlátlan feltöltés
A saját üzemeltetés megszünteti az ingyenes online konverziós szolgáltatások által előírt fájlméret-korlátokat és vízjeleket.
Böngészőalapú felület
Húzza, ejtse és konvertálja bármely böngészőből egy egyszerű felülettel, amelyhez nincs szükség fiókra a kezdéshez.
Teljes adatbirtoklás
Futtassa a szolgáltatást saját VPS-én, hogy teljes ellenőrzést gyakorolhasson a fájlok tárolási helye és megőrzési ideje felett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Transmute szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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