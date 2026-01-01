Telepítse a FUXA-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú webalapú SCADA/HMI szoftver valós idejű folyamatvizualizációk tervezéséhez és ipari eszközökhöz való csatlakoztatásához.
Válasszon VPS csomagot a FUXA szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a FUXA
A FUXA egy nyílt forráskódú SCADA/HMI/dashboard platform, melyet teljes egészében a webhez terveztek. A drag-and-drop szerkesztő a böngészőben fut, így a mérnökök saját fejlesztésű eszközök telepítése nélkül tervezhetnek üzemmodelleket, irányítópultokat és kezelői képernyőket. Ugyanazok a képernyők bármilyen böngészővel rendelkező eszközön megjelennek.
A FUXA saját VPS-en történő önálló üzemeltetése a címkeadatokat, projektfájlokat és eszközhitelesítő adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Ez fontos az OT környezetekben, ahol a felhőalapú SCADA ritkán opció. A Node.js futtatókörnyezet natív illesztőprogramokkal rendelkezik Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT és Ethernet/IP protokollokhoz. Így további átjárók nélkül képes kommunikálni a meglévő PLC-kkel és terepi eszközökkel.
A FUXA főbb funkciói
Webes szerkesztő
Tervezzen SCADA képernyőket, műszerfalakat és riasztásokat közvetlenül a böngészőben egy fogd és vidd szerkesztővel — nincs szükség kizárólag Windows-ra tervezett mérnöki eszközökre.
Ipari protokollok
A Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT és Ethernet/IP natív illesztőprogramjai azonnal összekötik a FUXA-t a PLC-kkel és a terepi eszközökkel.
Valós idejű címkék
Képernyőn megjelenő elemeket köthet élő eszközcímkékhez és figyelheti az értékek valós idejű frissülését beépített historikus támogatással a trendekhez és jelentésekhez.
Riasztások és események
Konfiguráljon küszöbalapú riasztásokat visszaigazolási munkafolyamatokkal, és őrizze meg az eseményelőzményeket auditokhoz és utólagos incidenselemzéshez.
SVG-alapú grafikák
A skálázható vektorgrafika élesen tartja a megjelenítéseket bármilyen kijelzőméreten, az operátori HMI-ktől a vezérlőterem falán lévő nagy áttekintő műszerfalakig.
Szkriptelhető logika
Adjon hozzá egyéni JavaScript logikát a számítások, átalakítások és feltételes viselkedés kezelésére anélkül, hogy újraépítené az alkalmazást.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FUXA szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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