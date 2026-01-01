Akár 69% kedvezmény a FUXA szolgáltatásra

Telepítse a FUXA-t egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú webalapú SCADA/HMI szoftver valós idejű folyamatvizualizációk tervezéséhez és ipari eszközökhöz való csatlakoztatásához.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a FUXA-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a FUXA szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a FUXA

A FUXA egy nyílt forráskódú SCADA/HMI/dashboard platform, melyet teljes egészében a webhez terveztek. A drag-and-drop szerkesztő a böngészőben fut, így a mérnökök saját fejlesztésű eszközök telepítése nélkül tervezhetnek üzemmodelleket, irányítópultokat és kezelői képernyőket. Ugyanazok a képernyők bármilyen böngészővel rendelkező eszközön megjelennek.

A FUXA saját VPS-en történő önálló üzemeltetése a címkeadatokat, projektfájlokat és eszközhitelesítő adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Ez fontos az OT környezetekben, ahol a felhőalapú SCADA ritkán opció. A Node.js futtatókörnyezet natív illesztőprogramokkal rendelkezik Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT és Ethernet/IP protokollokhoz. Így további átjárók nélkül képes kommunikálni a meglévő PLC-kkel és terepi eszközökkel.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A FUXA főbb funkciói

Webes szerkesztő

Tervezzen SCADA képernyőket, műszerfalakat és riasztásokat közvetlenül a böngészőben egy fogd és vidd szerkesztővel — nincs szükség kizárólag Windows-ra tervezett mérnöki eszközökre.

Ipari protokollok

A Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT és Ethernet/IP natív illesztőprogramjai azonnal összekötik a FUXA-t a PLC-kkel és a terepi eszközökkel.

Valós idejű címkék

Képernyőn megjelenő elemeket köthet élő eszközcímkékhez és figyelheti az értékek valós idejű frissülését beépített historikus támogatással a trendekhez és jelentésekhez.

Riasztások és események

Konfiguráljon küszöbalapú riasztásokat visszaigazolási munkafolyamatokkal, és őrizze meg az eseményelőzményeket auditokhoz és utólagos incidenselemzéshez.

SVG-alapú grafikák

A skálázható vektorgrafika élesen tartja a megjelenítéseket bármilyen kijelzőméreten, az operátori HMI-ktől a vezérlőterem falán lévő nagy áttekintő műszerfalakig.

Szkriptelhető logika

Adjon hozzá egyéni JavaScript logikát a számítások, átalakítások és feltételes viselkedés kezelésére anélkül, hogy újraépítené az alkalmazást.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FUXA szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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