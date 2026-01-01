A FUXA egy nyílt forráskódú SCADA/HMI/dashboard platform, melyet teljes egészében a webhez terveztek. A drag-and-drop szerkesztő a böngészőben fut, így a mérnökök saját fejlesztésű eszközök telepítése nélkül tervezhetnek üzemmodelleket, irányítópultokat és kezelői képernyőket. Ugyanazok a képernyők bármilyen böngészővel rendelkező eszközön megjelennek.

A FUXA saját VPS-en történő önálló üzemeltetése a címkeadatokat, projektfájlokat és eszközhitelesítő adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Ez fontos az OT környezetekben, ahol a felhőalapú SCADA ritkán opció. A Node.js futtatókörnyezet natív illesztőprogramokkal rendelkezik Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT és Ethernet/IP protokollokhoz. Így további átjárók nélkül képes kommunikálni a meglévő PLC-kkel és terepi eszközökkel.