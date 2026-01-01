A Tyk Gateway egy teljesen nyílt forráskódú API gateway, amely kezeli a hitelesítést, a sebességkorlátozást, a kvótákat és a kérésátalakítást a backend szolgáltatásaihoz. A Mozilla Public License 2.0 alatt licencelt. Minden gateway funkció elérhető licenckulcs nélkül. Az OAuth 2.0, a JWT validáció, a GraphQL proxyzás és a bővítménytámogatás mind benne van a nyílt forráskódú buildben.

A Redis az egyetlen függőség, elosztott munkamenet-tárolást és sebességkorlát-számlálókat biztosítva. A konfigurációt egy REST management API kezeli, így a Tyk kompatibilis az infrastruktúra-mint-kód munkafolyamatokkal és a CI/CD pipeline-okkal. Az önálló üzemeltetés minden API forgalmat, hitelesítő adatot és használati adatot a saját infrastruktúráján belül tart.