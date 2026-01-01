Helyezze üzembe a Tyk Gateway-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú API átjáró REST, GraphQL és gRPC API-k biztosítására, kezelésére és felügyeletére, fizetős licencelés vagy funkciókorlátozások nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Tyk Gateway szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Tyk Gateway
A Tyk Gateway egy teljesen nyílt forráskódú API gateway, amely kezeli a hitelesítést, a sebességkorlátozást, a kvótákat és a kérésátalakítást a backend szolgáltatásaihoz. A Mozilla Public License 2.0 alatt licencelt. Minden gateway funkció elérhető licenckulcs nélkül. Az OAuth 2.0, a JWT validáció, a GraphQL proxyzás és a bővítménytámogatás mind benne van a nyílt forráskódú buildben.
A Redis az egyetlen függőség, elosztott munkamenet-tárolást és sebességkorlát-számlálókat biztosítva. A konfigurációt egy REST management API kezeli, így a Tyk kompatibilis az infrastruktúra-mint-kód munkafolyamatokkal és a CI/CD pipeline-okkal. Az önálló üzemeltetés minden API forgalmat, hitelesítő adatot és használati adatot a saját infrastruktúráján belül tart.
A Tyk Gateway főbb funkciói
Hitelesítési middleware
Védje az API-kat OAuth 2.0, JWT, HMAC aláírásokkal, Basic Auth-tal, kölcsönös TLS-sel vagy API kulcsokkal — nincs szükség egyedi hitelesítési kódra.
Sebességkorlátozás és kvóták
Érvényesítsen felhasználónkénti, alkalmazásonkénti vagy szabályzatonkénti sebességkorlátokat és használati kvótákat a visszaélések megelőzése és a méltányos hozzáférés biztosítása érdekében.
Többprotokollos támogatás
Irányítsa a REST, GraphQL, gRPC, TCP és WebSocket API-kat egyetlen átjárón keresztül, protokoll-specifikus átalakítással és proxyzással.
Kérelem átalakítás
URL-ek átírása, fejlécek beillesztése vagy eltávolítása, kérés- és választestek módosítása, valamint konvertálás SOAP és GraphQL között, beépítve.
Plugin middleware
Bővítse a gateway viselkedését egyedi logikával, JavaScript, Python, Go vagy gRPC nyelven írva, anélkül, hogy módosítaná az alapvető kódbázist.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Tyk Gateway szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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