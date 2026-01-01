Telepítse az eLabFTW-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú elektronikus laboratóriumi napló kutatócsoportok számára kísérletek, minták és protokollok nyomon követésére.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a eLabFTW
Az eLabFTW egy ingyenes és nyílt forráskódú elektronikus laboratóriumi napló (ELN), amelyet kifejezetten kutatólaboratóriumok számára fejlesztettek ki. Ez felváltja a papír alapú jegyzetfüzeteket és a szétszórt táblázatokat egy strukturált, kereshető munkaterülettel. A tudósok itt rögzíthetik a kísérleteket, kezelhetik a mintákat és reagenseket, tárolhatják a protokollokat és együttműködhetnek a csapatok közötti megosztott erőforrásokon.
Az eLabFTW saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben intézményi ellenőrzés alatt tartja az érzékeny kutatási adatokat, a szellemi tulajdont és a publikálatlan eredményeket. Nincs harmadik féltől származó felhő, nincs felhasználónkénti díjszabás, és nincs a szolgáltatóhoz való kötöttség kockázata. A teljes PDF/ZIP exportálás, az időbélyegzés és az S3-kompatibilis tárolás alkalmassá teszi szabályozott környezetekre, amelyek auditálási nyomvonalakat és hosszú távú archiválást igényelnek.
A eLabFTW főbb funkciói
Kísérleti jegyzetfüzet
Rich-text és Markdown szerkesztő LaTeX támogatással, kódkiemeléssel, fájlmellékletekkel és verzióelőzményekkel minden kísérleti bejegyzéshez.
Minta adatbázis
Kövesse nyomon a reagenseket, felszereléseket, antitesteket és sejtvonalakat egyedi elemtípusokkal, metaadatokkal és leltári helyekkel a laboratóriumban.
Csapatmunka
Kísérletek és erőforrások megosztása csapatok között részletes, elemenkénti és felhasználónkénti hozzáférés-vezérléssel, valamint egy megosztott sablonkönyvtárral.
Újrafelhasználható protokollok
Építsen egy verziózott protokollkönyvtárat, amelyet bármely csapattag klónozhat egy új kísérletbe, ezzel biztosítva a módszerek konzisztenciáját és reprodukálhatóságát.
Megbízható időbélyegek
Kriptográfiailag időbélyegezze a kísérleti bejegyzéseket RFC 3161 hitelesítésszolgáltatókon keresztül, hogy bizonyítsa, mikor rögzítették az adatokat IP és auditálási igényekhez.
PDF és ZIP exportok
Generáljon aláírt PDF jelentéseket vagy teljes ZIP archívumokat kísérletekről és erőforrásokról archiválás, szabályozási felülvizsgálat vagy közzététel céljából.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a eLabFTW szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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További telepíthető alkalmazások
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