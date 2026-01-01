Az eLabFTW egy ingyenes és nyílt forráskódú elektronikus laboratóriumi napló (ELN), amelyet kifejezetten kutatólaboratóriumok számára fejlesztettek ki. Ez felváltja a papír alapú jegyzetfüzeteket és a szétszórt táblázatokat egy strukturált, kereshető munkaterülettel. A tudósok itt rögzíthetik a kísérleteket, kezelhetik a mintákat és reagenseket, tárolhatják a protokollokat és együttműködhetnek a csapatok közötti megosztott erőforrásokon.

Az eLabFTW saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben intézményi ellenőrzés alatt tartja az érzékeny kutatási adatokat, a szellemi tulajdont és a publikálatlan eredményeket. Nincs harmadik féltől származó felhő, nincs felhasználónkénti díjszabás, és nincs a szolgáltatóhoz való kötöttség kockázata. A teljes PDF/ZIP exportálás, az időbélyegzés és az S3-kompatibilis tárolás alkalmassá teszi szabályozott környezetekre, amelyek auditálási nyomvonalakat és hosszú távú archiválást igényelnek.