Telepítse a Koel-t egyetlen kattintással.
Személyes zenei streaming szerver, amely a VPS-edet egy privát felhő alapú zenelejátszóvá alakítja, modern webes felülettel.
Válasszon VPS csomagot a Koel szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Koel
A Koel egy saját üzemeltetésű zenei streaming alkalmazás, amely Spotify-szerű zenehallgatási élményt nyújt a saját zenei gyűjteményéhez. Laravel és Vue.js alapokon épülve érzékeny hanglejátszást, könyvtárkezelést és lejátszási lista létrehozását teszi lehetővé. Mindezt teljes egészében a böngészőben, bármilyen eszközön, alkalmazás telepítése nélkül.
A felhőalapú streaming szolgáltatásoktól eltérően a Koel a saját szerverén tartja a zenéit. Nincsenek előfizetések, tartalmi korlátozások és harmadik felekkel megosztott adatok. Fájlokat közvetlenül a webes felületen keresztül tölthet fel. Alternatív megoldásként irányítsa a Koelt egy meglévő zenei könyvtárra. Az alkalmazás automatikusan kezeli a metaadatok elemzését, az albumborítók letöltését és a könyvtár rendszerezését.
A Koel főbb funkciói
Modern Weblejátszó
A Vue.js egyoldalas alkalmazás azonnali lejátszást, várólista-kezelést és billentyűparancsokat biztosít bármely böngészőből, natív alkalmazás telepítése nélkül.
Böngésző fájlfeltöltés
Adjon hozzá zenét a könyvtárához fájlok böngészőbe húzásával — nincs szükség SSH, FTP vagy parancssori hozzáférésre.
Last.fm Scrobbling
Csatlakoztassa Last.fm fiókját, hogy automatikusan rögzítse minden lejátszott számát és építsen fel egy teljes hallgatási előzményt.
Többfelhasználós támogatás
Hozzon létre fiókokat családtagok vagy barátok számára, melyek mindegyike külön lejátszási listákkal és hallgatási előzményekkel rendelkezik, miközben mindannyian ugyanazt a zenei könyvtárat használják.
Lejátszási lista kezelés
Készítsen és kezeljen lejátszási listákat manuálisan, vagy hagyja, hogy a Koel generáljon „Recently Played” és kedvencek listáit automatikusan hallgatás közben.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Koel szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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