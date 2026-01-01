A Koel egy saját üzemeltetésű zenei streaming alkalmazás, amely Spotify-szerű zenehallgatási élményt nyújt a saját zenei gyűjteményéhez. Laravel és Vue.js alapokon épülve érzékeny hanglejátszást, könyvtárkezelést és lejátszási lista létrehozását teszi lehetővé. Mindezt teljes egészében a böngészőben, bármilyen eszközön, alkalmazás telepítése nélkül.

A felhőalapú streaming szolgáltatásoktól eltérően a Koel a saját szerverén tartja a zenéit. Nincsenek előfizetések, tartalmi korlátozások és harmadik felekkel megosztott adatok. Fájlokat közvetlenül a webes felületen keresztül tölthet fel. Alternatív megoldásként irányítsa a Koelt egy meglévő zenei könyvtárra. Az alkalmazás automatikusan kezeli a metaadatok elemzését, az albumborítók letöltését és a könyvtár rendszerezését.